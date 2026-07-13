МО: высокоточное оружие РФ гарантированно преодолевает ПВО Киева

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Высокоточное оружие Вооруженных сил России для поражения военной инфраструктуры Украины гарантированно преодолевает любые средства противовоздушной обороны, предоставленные Киеву Западом, заявили в Минобороны РФ.

В ночь на субботу Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам военно-промышленного комплекса Украины.

"Анализ результатов применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима, подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами", - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответные удары Вооруженных сил России вглубь Украины являются гораздо более мощными и приводят к действительно серьезным последствиям.