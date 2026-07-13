"Зомбификация" Америки (The New York Times, США)

NYT: США делают все для разрушения собственной гегемонии

Десятилетиями мир с ужасом ждал момента, когда США разрушат привычный глобальный порядок и отвернутся от союзников, пишет NYT. Теперь этот сценарий стал реальностью, и оказалось, что мир не рухнул. Но вот сами Соединенные Штаты стали превращаться в нечто чудовищное.

Стивен Марче (Stephen Marche)

Разрушение мирового порядка проходит гораздо более гладко, чем ожидалось.

Сначала возмущение вызвало "предательство" Америки, которое проявилось в призыве президента Трампа к аннексии Канады, угрозах в адрес Гренландии, введении пошлин на товары союзников и начале кампании по подрыву авторитета НАТО — кампании, которая продолжилась на последнем саммите альянса на этой неделе в Анкаре (Турция). Теперь в некоторых странах, которые раньше считались союзниками Соединенных Штатов, зарождается необычное настроение: оптимистическая решимость. В шахматах существует устоявшийся принцип, который применяется и к геополитике: "Угроза сильнее, чем ее реальное воплощение". Сама возможность того, что США откажутся от сохранения мирового порядка, вызывала ужас. Реальность же оказалась новым началом.

Канада, соседка США, естественно, первой это заметила. С начала второго срока Трампа американское давление в сфере торговли было жестоким. В результате Канаде пришлось задуматься о том, чего стоит благосклонность или неблагосклонность Вашингтона. Банк Канады недавно проанализировал сценарий, при котором Белый дом ввел бы 25-процентную пошлину на весь канадский экспорт в США. Рост валового внутреннего продукта Канады замедлился бы примерно на 2,4 процентных пункта, что в течение периода адаптации вполне укладывается в возможности страны. Безусловно, это катастрофа, но не конец света. Это наиболее пессимистичный сценарий.

Недавнее исследование экономистов из CanadianShield Institute, проведенное по заказу подкаста Gloves Off, ведущим которого является автор этой статьи, показало, что в прошлом году экспорт канадских товаров в Соединенные Штаты сократился более чем на 30 миллиардов канадских долларов (21 миллиард долларов США), или более чем на 5% от общего объема экспорта в Америку. Однако эти потери удалось компенсировать новым спросом со стороны остального мира, который составил почти 29 миллиардов канадских долларов. Если учесть услуги, общий объем экспорта из Канады вырос почти на 7 миллиардов долларов. Вашингтон может угрожать чем угодно, но если у вас есть алюминий, нефть или калий, кто-то их точно купит.

Дело не только в Канаде. В 2025 году акции европейских компаний показали лучшую динамику, чем американские, а в первые два месяца 2026 года их курс резко вырос. Европейская стратегия развития оборонной промышленности, введенная в 2024 году, позволяет удерживать на континенте большую часть стремительно растущих военных расходов Европы. А после того, как угроза применения инструмента Европейского союза против принуждения — так называемой "торговой базуки", которая позволяет вводить ответные пошлины в кратчайшие сроки, — заставила Трампа отказаться от своих ранних угроз в отношении Гренландии, европейцы теперь понимают, что у них есть свой собственный Ормузский пролив, то есть инструмент, который может заставить Америку пойти на уступки.

Американские военные угрозы теряют свою силу. Если недавняя история нас чему-то и научила, так это тому, что когда Соединенные Штаты решают достичь геополитической цели с помощью военной силы, можно с большой долей уверенности предположить, что эта цель не будет достигнута. Вопреки всем прогнозам в ходе войны с Соединенными Штатами коррумпированный и жестокий режим Ирана удержал власть и сегодня освобождается от санкций. Пока американские вооруженные силы изобретают совершенно новые виды поражения, страны Персидского залива и их аэропорты во время войны против Ирана точно поняли, чего на самом деле стоят американские гарантии безопасности.

На саммите НАТО в Анкаре, где Трамп отчитал союзников — особенно Испанию — и вновь призвал к установлению контроля США над Гренландией, лидеры Испании и Дании восприняли его высказывания как пустые угрозы, которыми они, очевидно, и являются. Премьер-министр Канады Марк Карни вполне может сказать, что Трамп "выиграл спор" по поводу увеличения странами-членами НАТО расходов на оборону. Причина, по которой они сейчас тратят больше, может заключаться в том, что они понимают: военная мощь Америки ослабевает. Американская поддержка, что бы это ни значило сейчас, ничего не гарантирует.

Дело не только в НАТО. Бюрократические структуры, которые когда-то отличались неповоротливостью, сейчас с поразительной скоростью принимают меры, чтобы ограничить свою зависимость как от правительства США, так и от компаний, которые служат оплотами американской мощи. С момента вступления в должность чуть более года назад правительство Карни заключило чуть более 100 международных торговых соглашений. Европейский союз целенаправленно расширил оборонные закупки, чтобы избежать зависимости от американских вооруженных сил. Отказ от американских технологий станет самым сложным узлом, который предстоит развязать, но и в этом направлении работа уже ведется: ЕС перешел с Google на французский Qwant в качестве поисковой системы в своих официальных системах, а Бельгия и Финляндия отказались от Amazon WebServices.

Постамериканская реальность — это, конечно, не мир без Америки. Как геополитический игрок Соединенные Штаты превратились в своего рода неповоротливого зомби — чудовище, которое можно напугать и заставить совершить рефлекторные действия, но которому не хватает более высоких функций. Большая часть мира понимает, что очередной раунд выборов — будь то промежуточные выборы или выборы 2028 года — ничего не решит. Многие за пределами США считают, что американский народ настолько расколот, что независимо от того, кто победит, будущее окажется мрачным. Они опасаются, что даже здравомыслящий президент из числа республиканцев или демократов не сможет гарантировать стабильную американскую политику или последовательное применение даже самых расплывчатых принципов в международных отношениях.

"Что такое Америка?" — это уже не абстрактный теоретический вопрос. Это практическая проблема. Губернаторы ряда американских штатов реализуют рациональные политические программы. Институты страны выживают. Некоторые американцы даже продолжают придерживаться своих идеалов. Но такого образования, как Соединенные Штаты Америки, как такового уже не существует. Нет той Америки, с которой можно было бы иметь дело. Все более изоляционистские США больше не являются лидером свободного мира. Как это возможно, если страна уже не способна управлять даже самой собой?

"Зомбированная Америка" порождает противоречия — по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В Канаде Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, которое работает совместно с США, по-прежнему остается нашим важнейшим союзником. Однако канадские государственные служащие также начали проводить учения с использованием дронов на случай асимметричного конфликта с Соединенными Штатами. Истинная безопасность возможна лишь при условии максимального вывода страны из-под американского влияния по всем направлениям.

"Угроза сильнее, чем ее реальное воплощение", — такова мудрость Арона Нимцовича, ведущей фигуры шахматного гипермодернизма. Этот принцип применим к шахматам именно потому, что все время и энергия, которые вы тратите на попытки понять, как избежать катастрофы, в итоге оказываются хуже самой катастрофы. Когда худшее уже произошло, можно сосредоточиться на постепенном улучшении, а не на предотвращении. Вы можете действовать активно, вместо того чтобы оставаться пассивным. В геополитике большая часть власти — это лишь ее видимость.

Каждый, кто верит в свободу, демократию, достоинство личности и право народов на самоопределение, должен стремиться к подрыву способности Соединенных Штатов проецировать свою власть и положить конец тому странному господству, которое они установили над миром, чтобы мы все могли двигаться дальше. Пока что никто не помогает в этом больше, чем сами Соединенные Штаты.