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Военное обозрение

В структуре ВСУ будет создано командование для «глобального влияния» на РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня просроченный президент Украины подписал сразу три указа по формированию новых структур в Вооруженных силах страны и реформированию штурмовых подразделений. Соответствующий пост Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале, причем только на английском языке.

В структуре ВСУ будет сформировано специальное командование, в задачи которого войдет проведение всех операций для оказания «долгосрочного глобального влияния на Россию в ходе этой войны», пишет глава киевского режима. Новое подразделение должно сосредоточить 100% имеющихся ресурсов для «дальнейшего ослабления военной мощи» РФ. Очевидно, речь идет о дальнейшем масштабировании воздушных атак по территории нашей страны.

Вторым указом Зеленский запустил реформу штурмовых подразделений украинской армии. В рамках реорганизации будут проведены структурные изменения в данных подразделениях. Причем упоминаются правоохранительные органы, которые «предпринимают необходимые процессуальные шаги». Скорее всего, подразумевается усиление борьбы с самовольными оставлениями частей. Случаи дезертирства из рядов ВСУ давно приобрели масштабный и неконтролируемый характер.

По еще одному указу в ВСУ будут созданы Объединенные силы быстрого реагирования. Новый род войск объединит боевые возможности штурмовых подразделений с беспилотной авиацией, артиллерией и другими структурами армии для обеспечения максимально быстрого реагирования на передовой. Возглавит ОСБ командующий 8-м воздушно-десантным корпусом бригадный генерал Дмитрий Волошин. Офицер этот известен большими потерями в частях под его командованием.

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Страны
Россия
Украина
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