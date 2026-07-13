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Военное обозрение

МИД КНДР назвал вопрос денуклеаризации «окончательно закрытым»

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Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея вновь заявила о своей принципиальной позиции: вопрос денуклеаризации для неё закрыт окончательно и без возможности пересмотра. Соответствующее заявление, опубликованное ЦТАК, стало реакцией на итоги саммита НАТО в Анкаре.

В Пхеньяне возмущены пунктами итоговых документов, где союзники подтвердили намерение наращивать военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое раздражение вызвали трёхсторонние переговоры США, Японии и Южной Кореи, на которых вновь прозвучали требования о ядерном разоружении КНДР.

МИД КНДР назвал эти призывы бессмысленными и подчеркнул: тема денуклеаризации для них давно закрыта. В Пхеньяне также добавили, что под денуклеаризацией в первую очередь должны понимать Японию и Южную Корею. Они, по мнению северокорейской стороны, сами стремятся к обладанию ядерным оружием под эгидой США.

В КНДР заявили, что продолжат укреплять оборону и усиливать сдерживающий потенциал в ответ на любые внешние угрозы.

Ранее, 14 июня, Пхеньян уже официально подтверждал свой статус ядерной державы, возлагая ответственность на политику Вашингтона и его союзников. А в начале месяца Ким Чен Ын, посетив новый завод по производству ядерных материалов, заявил о планах наращивать ядерный потенциал «в геометрической прогрессии».

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