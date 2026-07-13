Океанские планы

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о том, как Канада усиливает свой подводный флот и что ему противопоставит Россия

Правительство Канады выбрало в рамках обновления своих подводных сил предложение от немецкой фирмы TKMS — проект подводных лодок 212CD (Common Design). Общая стоимость контракта, который еще предстоит заключить, превышает 20 млрд канадских долларов.

В 2021 году Канада запустила программу обновления своих подводных сил Королевского ВМФ под названием CPSP (Canadian patrol submarine project — проект патрульной подводной лодки). Из шести проектов, предложенных разными странами в августе 2025 года, были выбраны 212CD немецкой фирмы TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems) и KSS-III от южнокорейской фирмы Hanwha Ocean Co., Ltd. Одно время канадские власти всерьез рассматривали покупку по шесть лодок у тех и других, наводя ужас этой идеей на своих моряков. Но в конце концов здравый смысл победил, и теперь выбран немецкий проект. Кстати, одним из требований, предъявляемых к подлодкам, была их способность плавать подо льдом толщиной до 1 м. Всего страна к концу 2030-х годов планирует получить 12 таких кораблей. Пока не ясно, как она распределит свои силы между атлантической и тихоокеанской группировками. Скорее всего, поровну.

Что собой представляет проект 212CD? Это развитие проекта 212A, корабли которого уже находятся в составе ВМС ФРГ и на основе которого строятся корабли для еще ряда стран. Новая подводная лодка получила «стелсизированные» ромбовидные обводы корпуса, два дизельных двигателя и воздухонезависимую энергетическую установку на основе водородных топливных элементов и литийионных аккумуляторных батарей. Вооружение субмарины включает шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, предназначенных для запуска современных и перспективных торпед. Также рассматривается возможность применения с них противокорабельных и зенитных ракет. Субмарина имеет надводное водоизмещение 2500 т, подводное 2800 т, длину 73 м и ширину 10 м. Экипаж 27–30 человек. На борту будут размещены передовые радиоэлектронные и гидроакустические системы, включая оптронные перископы. Сама лодка, в отличие от прототипа, ориентирована на действия в Северной Атлантике, Арктике и водах Тихого океана.

ФРГ обещает Канаде передать первые четыре лодки до 2034 года.

Безусловно, такие крупные контракты требуют максимального вовлечения сторон в их реализацию. Уже объявлено о фантастических инвестициях со стороны партнеров в фирмы Канады — от создания двух ремонтных центров подводных лодок до проектов добычи редкоземельных металлов на сумму до 86 млрд канадских долларов.

Но не стоит и забывать, что ни одной лодки семейства 212CD на воде всё еще нет. Уже сейчас в интернете граждане страны задают вопросы: а где возьмем столько народу на экипажи, если уже сейчас у нас два экипажа на четыре подлодки, а некоторых дефицитных специалистов можно пересчитать по пальцам? Еще один момент — а доживут ли существующие подлодки до их замены?

К тому же практика реализации крупных контрактов в военном судостроении, а особенно когда речь идет об участии в них нескольких стран, гарантированно дает сдвиг сроков вправо, увеличение стоимости и порождает трудности из-за нестыковки возможностей и стандартов разных государств.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался так: «Мы абсолютно убеждены, что укрепление всех возможностей наших канадских союзников отвечает нашим общим интересам в рамках НАТО, а также интересам Европы и Канады. Речь идет о надежности партнеров и союзников. Речь идет о едином и взаимном понимании угроз, с которыми нам всем приходится сталкиваться вместе. И это означает сосредоточение внимания на тех областях, где угроза наиболее актуальна и присутствует. И это, конечно же, например, Крайний Север, Арктика, Северная Атлантика».

Отсюда понятно, что лодки данного типа предполагают первым делом использовать в Северной Атлантике на так называемой GIUK-линии (Greenland – Iceland – United Kingdom, Гренландия – Исландия – Соединенное Королевство) или Фареро-Исландском рубеже противолодочной обороны против сил российского Северного флота. В целом страны региона активно развивают свои надводные силы путем строительства фрегатов. В частности, для Канады и Норвегии строятся фрегаты «Тип 26» британской разработки. Кроме того, страны инвестируют в подводные и надводные беспилотные аппараты, проводят обновление авиационных противолодочных сил путем закупок самолетов P-8A Poseidon и к середине 2030-х уже будут иметь качественно иные военно-морские силы, способные оперировать в северных широтах Атлантики. Причем строить противолодочную оборону страны НАТО собираются, судя по всему, без сил США, самостоятельно.

Но здесь надо понимать, что очередной битвы за Атлантику в виде борьбы на коммуникациях между Америкой и Европой не будет. Имеющееся количество российских подводных лодок не способно как-то нарушить морской трафик между этими континентами. Однако если лодки с дальнобойными ракетами типа «Калибр» или «Циркон» выйдут в районы Северной Атлантики, то они вполне могут наносить удары и разрушать центры принятия решений, важные военные базы или промышленные предприятия на территории ФРГ и других недружественных стран. Поэтому перед российским командованием будет стоять задача обеспечить прорыв и выход в зоны атаки таких подводных лодок.

Перед флотом России возникнут новые вызовы. Вопросы их купирования надо начинать решать уже сейчас — не только за счет количественного усиления надводных и подводных сил, но и путем качественного развития подводных и надводных беспилотных систем, способных быстро и гарантированно ликвидировать все эти угрозы.

В настоящее время Северный флот активно обновляет свои силы, в частности, в его состав уже включены три новых фрегата проекта 22350, три новые атомные подлодки проекта 08851. Еще одна лодка «Пермь» в этом году войдет в боевой состав. Также на Север придет первая неатомная подлодка проекта 677М «Кронштадт». Идет обновление авиации. Сейчас в ее составе служат противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, а также противолодочные вертолеты Ка-27. Модернизируются и береговые ракетные войска.

Вместе с тем сложно спрогнозировать боевые возможности Северного флота в частности и ВМФ России в целом на 2035 год — с учетом современных темпов развития беспилотных технологий. Но можно предположить, что в 2035-м он будет оперировать большим количеством ударных, разведывательных и противолодочных БПЛА, а действия корабельных групп будут поддержаны надводными и подводными дронами. Береговые же объекты стран противника могут быть поражены существующими и новыми гиперзвуковыми ракетами береговых ракетных войск.

Автор — военный эксперт

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