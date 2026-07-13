Роль фактора морской силы в мире стремительно растет, заявил Патрушев

Патрушев заявил о росте роли фактора морской силы в мире

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет, контроль над стратегическими морскими коммуникациями превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Мировой океан надолго останется местом противостояния, и это не предположение, а уже практически аксиома, отметил Патрушев в интервью сайту kp.ru.

"Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Контроль над стратегическими морскими коммуникациями - Малаккским, Ормузским, Баб-эль-Мандебским, Балтийскими и некоторыми другими проливами превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания", - отметил Патрушев. Перекрытие одной коммуникации способно обрушить глобальные цепочки поставок, это видно на примере Ормузского пролива, добавил он.

В субботу Герою России Николаю Платоновичу Патрушеву исполняется 75 лет. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Николай Патрушев удостоен многих наград, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".