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Военное обозрение

В Польше запустили серийное производство аналога иранского БПЛА Shahed

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Источник изображения: topwar.ru

Польская компания Hornet — Polskie Drony на своем заводе в Сохачеве запустила первую производственную линию по серийному производству дронов Szerszen («Шершень»), способных наносить удары на значительные расстояния. Дрон является очередным аналогом иранского БПЛА-камикадзе Shahed-131, который является меньшей версией Shahed-136, на основе которого была создана «Герань-2».

По словам заместителя главы Минобороны Польши Цезаря Томчика, за разработку проекта отвечает Военно-воздушный технологический институт, который совместно с Grupa Boryszew создал компанию Hornet — Polskie Drony. Эта кооперация не только гарантирует сохранение за Польшей прав на технологию, но и позволяет осуществлять независимую разработку, модернизацию и производство беспилотников этого типа. Томчик также рассказал, что в текущем году Польша планирует потратить на беспилотники и средства противодействия им 6,9 миллиарда долларов.

На начальных этапах серийного производства БПЛА Szerszen предполагается выпускать в двух основных вариантах: Hornet PL-AT-1 для использования в качестве учебной воздушной мишени и его ударная версия Hornet PL-OWA-2, способная нести осколочно-фугасную или фугасную боевую часть массой до 15−20 килограммов. Длина польской версии Shahed составляет 2,6 метра, размах крыльев — 2,2 метра, общая масса — около 85 килограммов. Двигатель Szerszen позволяет развивать скорость более 200 км/ч. Максимальная дальность полета варьируется от 400 до 1200 километров.

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