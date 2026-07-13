Поворот в деле МиГов для Украины. "Есть четкое предложение" (Interia, Польша)

Interia: Украина вернулась к предложению Польши отдать МиГи за дроны

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш надеется на позитивное для Польши завершение истории с самолетами и дронами, пишет Interia. Он отметил, что Украина вернулась к польскому предложению получить старые советские МиГи в обмен на дроновые технологии.

Адам Гаафар (Adam Gaafar)

Владислав Косиняк-Камыш на состоявшейся в четверг, 9 июля пресс-конференции прокомментировал историю с самолетами МиГ-29, которые должны быть переданы Украине в обмен на некоторые беспилотные технологии.

В начале недели глава польского Минобороны сообщил, что Польша получила запрос от украинской стороны, из которого следует, что Киев по-прежнему заинтересован в польском предложении.

Дроны за МиГи. Косиняк-Камыш о возобновлении переговоров с Украиной

"Есть четкое предложение: МиГи за дроны. Украинцы сначала сказали “да”, потом стали колебаться, а теперь вернулись к переговорам, и это очень хорошо", — сообщил глава оборонного ведомства.

Ранее о таком соглашении министр упоминал в эфире Polsat TV. "Я сделал им, по-моему, очень партнерское предложение. МиГи за дроны. Украинцы сначала согласились, но наши договоренности реализованы не были, поэтому у Украины нет МиГов, а у Польши дронов", — пояснил Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны комментирует заявление Трампа. "Мы будем сотрудничать с Украиной"

Министр также прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что на Украине может быть запущено производство ракет для систем Patriot.

"Польша входит в представленный Вашингтоном список стран, где должно происходить производство и обслуживание этих ракет, поэтому на этом направлении мы будем сотрудничать и с Украиной", — сказал он.

"Наша страна входит в группу четырех стран НАТО — кроме Польши это Германия, Швеция и Нидерланды — получивших в Анкаре статус государства, которому может осуществляться передача технологий, связанных с производством и обслуживанием ракет для систем Patriot", — пояснил вице-премьер.

Отвечая на вопрос, когда может начаться производство ракет на Украине, политик ответил, что для этого потребуется много недель. "Это не просто, но, учитывая, что сегодня ракеты для систем Patriot производятся только в Соединенных Штатах, и при этом производимые объемы не обеспечивают потребности даже самих США, это нужно делать очень быстро", — заключил он.

Косиняк-Камыш отметил, что польская сторона настроена решительно. "Польша готова немедленно приступить к обслуживанию и дальнейшим шагам", — заявил он.

Польша подписала с США, Германией, Нидерландами и Швецией соглашение о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot. Предоставить Украине лицензию на производство таких ракет в среду во время встречи в Анкаре с Владимиром Зеленским пообещал президент США Дональд Трамп.