Войти
ИноСМИ

Поворот в деле МиГов для Украины. "Есть четкое предложение" (Interia, Польша)

556
0
0
МиГ-29
МиГ-29.
Источник изображения: © РИА Новости Скрынников

Interia: Украина вернулась к предложению Польши отдать МиГи за дроны

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш надеется на позитивное для Польши завершение истории с самолетами и дронами, пишет Interia. Он отметил, что Украина вернулась к польскому предложению получить старые советские МиГи в обмен на дроновые технологии.

Адам Гаафар (Adam Gaafar)

Владислав Косиняк-Камыш на состоявшейся в четверг, 9 июля пресс-конференции прокомментировал историю с самолетами МиГ-29, которые должны быть переданы Украине в обмен на некоторые беспилотные технологии.

В начале недели глава польского Минобороны сообщил, что Польша получила запрос от украинской стороны, из которого следует, что Киев по-прежнему заинтересован в польском предложении.

Дроны за МиГи. Косиняк-Камыш о возобновлении переговоров с Украиной

"Есть четкое предложение: МиГи за дроны. Украинцы сначала сказали “да”, потом стали колебаться, а теперь вернулись к переговорам, и это очень хорошо", — сообщил глава оборонного ведомства.

Ранее о таком соглашении министр упоминал в эфире Polsat TV. "Я сделал им, по-моему, очень партнерское предложение. МиГи за дроны. Украинцы сначала согласились, но наши договоренности реализованы не были, поэтому у Украины нет МиГов, а у Польши дронов", — пояснил Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны комментирует заявление Трампа. "Мы будем сотрудничать с Украиной"

Министр также прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что на Украине может быть запущено производство ракет для систем Patriot.

"Польша входит в представленный Вашингтоном список стран, где должно происходить производство и обслуживание этих ракет, поэтому на этом направлении мы будем сотрудничать и с Украиной", — сказал он.

"Наша страна входит в группу четырех стран НАТО — кроме Польши это Германия, Швеция и Нидерланды — получивших в Анкаре статус государства, которому может осуществляться передача технологий, связанных с производством и обслуживанием ракет для систем Patriot", — пояснил вице-премьер.

Отвечая на вопрос, когда может начаться производство ракет на Украине, политик ответил, что для этого потребуется много недель. "Это не просто, но, учитывая, что сегодня ракеты для систем Patriot производятся только в Соединенных Штатах, и при этом производимые объемы не обеспечивают потребности даже самих США, это нужно делать очень быстро", — заключил он.

Косиняк-Камыш отметил, что польская сторона настроена решительно. "Польша готова немедленно приступить к обслуживанию и дальнейшим шагам", — заявил он.

Польша подписала с США, Германией, Нидерландами и Швецией соглашение о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot. Предоставить Украине лицензию на производство таких ракет в среду во время встречи в Анкаре с Владимиром Зеленским пообещал президент США Дональд Трамп.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Польша
США
Турция
Украина
Швеция
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:31
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"
  • 13.07 16:44
  • 0
Комментарий к "Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует"
  • 13.07 14:55
  • 1
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует
  • 13.07 10:28
  • 16271
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.07 05:42
  • 1
Комментарий к "Почему религия- мракобесие: основные аргументы"
  • 13.07 01:18
  • 1
Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»
  • 12.07 21:42
  • 1
Комментарий к "Главный миф о танке «Абрамс» в который вы до сих пор верите"
  • 12.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Николай II был главным виновником того, что Россия не смогла победить в Первой мировой войне"
  • 12.07 18:36
  • 0
Комментарий к "Тридцать шесть кораблей Петра исчезли за семь лет – и виноваты не шведы"
  • 12.07 06:25
  • 0
Комментарий к "Тайна танка «Армата»: утопия будущего или спаситель прошлого?"
  • 12.07 02:19
  • 0
Комментарий к "ДОКТРИНА ДУЭ"
  • 12.07 00:23
  • 0
Комментарий к "Ядерная ловушка"
  • 11.07 15:21
  • 4156
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.07 09:56
  • 1
Ядерная ловушка
  • 11.07 01:14
  • 1
Российский «Курьер» прикрыл войска БАГом