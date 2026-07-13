Войти
Lenta.ru

Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»

788
1
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с дронами-перехватчиками «Елка»

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Северного флота прошли обучение работе с дронами-перехватчиками «Елка». Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

Отмечается, что представители производителя провели двухдневное обучение с теоретическими и учебно-практическими занятиями. По словам инструктора, «Елка» предназначена для перехвата целей с крейсерской скоростью до 130 километров в час. Аппарат может работать при скорости ветра до восьми метров в секунду. «Елка» способна сбивать дроны мультироторного и самолетного типов.

«За счет Х-образного расположения крыльев с установленными на них винтомоторными электрическими двигателями и аэродинамическим рулем беспилотник очень маневренный и способен догнать в воздухе уклоняющийся от удара вражеский дрон», — рассказал военнослужащий с позывным Енисей на предоставленном пресс-службой флота ролике.

В мае командир отделения подразделения противодействия беспилотникам сообщил, что активное применение «Елок» вынудило ВСУ увеличить высоту полетов дронов. Зенитный беспилотник использует кинетический перехват для борьбы с аппаратами противника. Перехватчик получил искусственный интеллект, позволяющий работать по принципу «выстрелил и забыл».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
СФ
1 комментарий
№1
13.07.2026 01:18
Предлагаю  Северо-Западный военный  округ усилить  войсками беспилотной  техники.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:31
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"
  • 13.07 16:44
  • 0
Комментарий к "Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует"
  • 13.07 14:55
  • 1
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует
  • 13.07 10:28
  • 16271
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.07 05:42
  • 1
Комментарий к "Почему религия- мракобесие: основные аргументы"
  • 13.07 01:18
  • 1
Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»
  • 12.07 21:42
  • 1
Комментарий к "Главный миф о танке «Абрамс» в который вы до сих пор верите"
  • 12.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Николай II был главным виновником того, что Россия не смогла победить в Первой мировой войне"
  • 12.07 18:36
  • 0
Комментарий к "Тридцать шесть кораблей Петра исчезли за семь лет – и виноваты не шведы"
  • 12.07 06:25
  • 0
Комментарий к "Тайна танка «Армата»: утопия будущего или спаситель прошлого?"
  • 12.07 02:19
  • 0
Комментарий к "ДОКТРИНА ДУЭ"
  • 12.07 00:23
  • 0
Комментарий к "Ядерная ловушка"
  • 11.07 15:21
  • 4156
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.07 09:56
  • 1
Ядерная ловушка
  • 11.07 01:14
  • 1
Российский «Курьер» прикрыл войска БАГом