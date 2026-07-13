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Известия.ru

В зоне СВО стали применять акустическую систему контрбатарейной борьбы «Заваруха»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Российские бойцы стали применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО) новейшую систему акустической разведки под названием «Заваруха», предназначенную для обнаружения огневых позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщил ТАСС официальный представитель научно-производственного объединения (НПО) «Альфа».

«Заваруха» — самая компактная система звуковой разведки для обнаружения огневых позиций противника. Размер микрофонной решетки не превышает 1 м. <...> На дальности 12 км погрешность составляет не более 150 м. Максимальная подтвержденная дальность детекции и пеленгации — 27 км», — рассказал он.

Отмечается, что отечественная разработка уже прошла боевую апробацию в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также использовалась в Белгородской, Брянской и Запорожской областях. В обозначенной местности она продемонстрировала высокую точность работы — ее погрешность не превышает 400 м на дальности более 20 км.

Представитель «Альфы» заявил, что комплекс способен работать автономно от аккумулятора в течение пяти суток. Благодаря своим характеристикам система становится почти невидимой. Это позволяет «Заварухе» быстро выявлять цели, требуемые бойцам Вооруженных сил (ВС) РФ. Так, она уже нашла ряд позиций ВСУ, где располагались их живая сила и техника, включая польские самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab и французские Caesar.

Разработчики сравнили новинку с комплексами «Пенициллин» и АЗК-7М, которые базируются на грузовых шасси «КамАЗ» или «Урал». В организации подчеркнули, что использование крупногабаритной техники вблизи линии соприкосновения затруднено, так как она быстро становится целью для противника. Кроме того, старые комплексы требуют обслуживания штатом из 20 человек и работают не более 24 часов.

«Заваруха» еще и в 60 раз дешевле данных комплексов. Плюс, у нее более высокие рабочие показатели — допустим, минометы наша система слышит эффективнее и точнее», — заявили в НПО «Альфа».

В устройстве используются микрофоны широкого диапазона. Специалистам компании удалось сократить размер микрофонной решетки до 1 м, хотя теоретические данные предполагают размер базы порядка 100–300 м. В НПО «Альфа» отметили, что такие габариты позволяют считать физику «немного побежденной».

Главный технический специалист опытно-конструкторского бюро «Альфа» 4 июля рассказал, что российские военнослужащие стали также применять беспилотный летательный аппарат (БПЛА) модели «Изделие-98». В основном разработка используется на запорожском направлении. Она предназначается для участия в операциях на расстоянии от 15 км, на которые способна доставлять заряды до 2,5 кг.

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