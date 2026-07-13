Бельгия намерена закупить до 10 батарей ЗРК NASAMS

ЦАМТО, 10 июля. Как сообщила 8 июля норвежская компания Kongsberg, Бельгия в ходе саммита НАТО в Анкаре подписала с Нидерландами соглашение о сотрудничестве по закупке современной эшелонированной системы ПВО, в состав которой войдут 10 ЗРК NASAMS.

Как заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, после 20 лет без системы ПВО Бельгия восстановит потенциал противовоздушной обороны благодаря совместной закупке. Данный шаг необходим для защиты населения и важных объектов инфраструктуры.

Переговоры по согласованию условий контракта все еще продолжаются. По этой причине компания Kongsberg не раскрывает детали планируемой продажи. Как ожидается, подписание твердого контракта состоится в конце 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, в преддверии саммита НАТО в Анкаре власти Бельгии раскрыли намерения, используя ранее заключенные рамочные контракты Минобороны Нидерландов, приобрести средства ПВО на сумму 3,1 млрд. евро для восстановления эшелонированной наземной системы противовоздушной обороны.

В частности, планируется приобрести 10 батарей ЗРК NASAMS норвежской компании Kongsberg, которые усилят ПВО на средней дальности. Также будут закуплены 20 зенитных артиллерийских установок Skyranger немецкой компании Rheinmetall, которые обеспечат защиту объектов инфраструктуры на ближней дальности и прикроют батареи ЗРК средней дальности. Для обнаружения целей будут приобретены РЛС Ground Master 200 компании Thales.

В состав ЗРК NASAMS входят РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel компании Raytheon, центр управления огнем (FDC) и шестиконтейнерные пусковые установки, которые позволяют выполнять пуск ракет трех типов. Комплекс позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 120 км и поражать их на дальностях до 50 км и высотах до 21 км. В качестве основного средства поражения применяются ракеты AIM-120 AMRAAM, однако ЗРК также могут выполнять пуск AIM-9X Sidewinder и AMRAAM-ER.