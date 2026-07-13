Deutz и ARX Robotics начинают серийное производство ДУМ GEREON

ЦАМТО, 10 июля. Немецкие компании Deutz и ARX Robotics приступили к серийному производству наземных дистанционно управляемых машин (ДУМ) GEREON на предприятии в Ульме (земля Баден-Вюртемберг).

Запуск производства знаменует собой следующий этап стратегического сотрудничества компаний в рамках подписанного в октябре 2025 года соглашения, направленного на масштабирование производства дистанционно управляемых / необитаемых боевых систем.

Первые собранные на предприятии машины уже в конце лета 2026 года планируется поставить ВС Украины.

Заключенное в октябре 2025 года соглашение предполагает использование опыта ARX Robotics в области робототехники и программного обеспечения в комбинации с компетенциями Deutz в сфере систем привода, децентрализованного энергоснабжения и организации производства. Отдельным направлением сотрудничества станет создание интерфейса для подключения к системам Deutz разработанной ARX Robotics программной платформы Mithra OS, основанной на искусственном интеллекте.

Помимо сборки машин, Deutz будет поставлять генераторы, системы хранения энергии и сменные аккумуляторы для них. Компания ARX Robotics будет использовать глобальную производственную и сервисную сеть Deutz для увеличения производственных мощностей и поддержки технического обслуживания.

В рамках сотрудничества консорциум намерен расширить семейство GEREON за счет создания гибридного и бензинового вариантов ДУМ, наряду с находящейся в производстве моделью, оснащенной электродвигателем.

Как сообщал ЦАМТО, компания ARX Robotics поставляет свои ДУМ Вооруженным силам Украины с начала 2025 года, как в рамках оказываемой Германией военной помощи, так и по контрактам с ВС Украины. ARX Robotics называет себя крупнейшим поставщиком западных ДУМ на Украину. Из организованного в 2022 году стартапа благодаря "украинским" контрактам компания стала известным в Европе производителем робототехники военного назначения.

В мае 2026 года ARX Robotics заявила о подписании нового контракта, предполагающего дополнительную поставку ВС Украины несколько сотен ДУМ, что позволит в 5 раз увеличить парк GEREON в стране. Соглашение было подписано на фоне объявленных властями Украины планов приобрести в первом полугодии 2026 года 25 тыс. роботизированных платформ и перевести на дроны всю фронтовую логистику.

Компания заявила о намерении для удовлетворения увеличивающегося спроса нарастить производственные мощности на других предприятиях, ускоряя поставки, укрепляя промышленное сотрудничество и обеспечивая устойчивость цепочки поставок.

Разработанная ARX Robotics гусеничная ДУМ GEREON может применяться для ведения разведки, расчистки путей следования, огневой поддержки, снабжения передовых подразделений, медицинской эвакуации, обеспечения связи в зонах повышенного риска. Предполагается, что стоимость GEREON, при необходимости, позволяет использовать ДУМ как расходный материал.

Масса GEREON составляет 450 кг, максимальная грузоподъемность – 500 кг, запас хода – 40 км без подзарядки аккумулятора, максимальная скорость – до 15 км/ч, дальность применения в зоне прямой радиовидимости – около 4 км, автономность – до 72 часов. Машина оснащена двумя GPS-приемниками, одним датчиком LIDAR, стереокамерой. ДУМ может управляться дистанционно, передвигаться в режиме "следуй за мной", по заданным точкам маршрута с огибанием препятствий.