КНР раскрыла характеристики микроволновых комплексов с пиковой мощностью до 100 ГВт

ЦАМТО, 10 июля. Специалисты Национального университета оборонных технологий (NUDT) опубликовали в журнале High Power Laser and Particle Beams (HPLPB) статью, в которой впервые в открытом доступе приведены характеристики ряда импульсных устройств, разработанных в интересах НОАК.

Как сообщает South China Morning Post, статья вышла в июльском номере журнала.

Согласно тексту публикации, китайским военным ученым удалось создать систему уровня 100 ГВт, реализованную путем синхронного объединения нескольких компактных модулей импульсных источников питания. Авторы отмечают, что метод параллельного сопряжения модулей позволяет каждому из них функционировать в оптимальном режиме при одновременной максимизации отношения мощности к массе системы в целом. Архитектура допускает дальнейшее масштабирование.

В статье охарактеризован пройденный путь как переход от лабораторных прототипов к изделиям с практическим применением: "от функциональных к высокопроизводительным и долговечным системам". Среди заявленных приоритетных характеристик – отношение мощности к массе, качество формы волны, ресурс, КПД системы, операционный разброс синхронизации и стоимость.

Раскрытые параметры вписываются в более широкую программу разработки оружия направленной энергии на базе СВЧ-излучения в КНР, последовательно расширяющую диапазон применения от поражения беспилотных летательных аппаратов до противоспутниковых операций.

В январе 2026 года НОАК продемонстрировала на параде в Пекине в честь 80-летия победы во Второй мировой войне три образца мобильного СВЧ-комплекса Hurricane 3000 производства государственной корпорации NORINCO, предназначенного для поражения малоразмерных БЛА на дальностях свыше 3 км. Система размещена на колесном шасси.

В феврале 2026 года Северо-западный институт ядерных технологий (NINT, провинция Шэньси) опубликовал данные об устройстве TPG1000Cs – компактном источнике питания для СВЧ-оружия длиной около 4 м и массой около 5 т, способном генерировать импульсы мощностью до 20 ГВт в течение одной минуты (порядка 200 тыс. импульсов за сеанс). Установка позиционируется как пригодная для размещения на автомобильном, корабельном, авиационном и космическом носителе. По оценкам, наземное СВЧ-оружие с выходной мощностью свыше 1 ГВт теоретически способно нарушить работу или повредить спутники на низкой околоземной орбите.

Публикация в HPLPB представляет собой, по оценке аналитиков издания South China Morning Post, редкое официальное раскрытие военно-технических параметров СВЧ-программ НОАК и может быть использовано сторонними государствами для оценки уязвимостей крупных спутниковых группировок на низкой околоземной орбите.