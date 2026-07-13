Войти
Военное обозрение

«Ничего сложного»: представитель Минобороны Украины разобрал ЗУР для Patriot

525
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов («Флеш») рассказал, что он лично разобрал одну из зенитных управляемых ракет от американского комплекса ПВО Patriot и не увидел в ее конструкции «ничего сложного». Бескрестнов считает, что после получения соответствующей лицензии на Украине смогут довольно быстро наладить серийное производство противоракет для американской системы ПВО.

Между тем американская газета New York Times определенно не разделяет оптимизм советника главы украинского Минобороны и утверждает, что Украина не сможет наладить производство ракет Patriot по меньшей мере в течение ближайших нескольких лет. Издание ссылается на старшего научного сотрудника Норвежского института оборонных исследований, который напомнил, что Германия объявила о запуске собственного производства ЗУР для Patriot еще в 2024 году, однако первые поставки этих изделий бундесверу ожидаются не ранее 2027 года.

Кроме того, следует учитывать, что даже если на территории Украины удастся построить соответствующее предприятие, такой объект неизбежно станет одной из приоритетных целей для ударов ВС РФ. Также следует учитывать, что создание производства ракет для Patriot, помимо высокой технологической сложности проекта, в значительной степени зависит от поставок американских компонентов.

Таким образом, вполне очевидно, что скорое начало производства украинских ракет для Patriot практически невозможно и, вероятнее всего, останется лишь в мечтах и духоподъемных заявлениях представителей киевского режима.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:31
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"
  • 13.07 16:44
  • 0
Комментарий к "Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует"
  • 13.07 14:55
  • 1
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует
  • 13.07 10:28
  • 16271
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.07 05:42
  • 1
Комментарий к "Почему религия- мракобесие: основные аргументы"
  • 13.07 01:18
  • 1
Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»
  • 12.07 21:42
  • 1
Комментарий к "Главный миф о танке «Абрамс» в который вы до сих пор верите"
  • 12.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Николай II был главным виновником того, что Россия не смогла победить в Первой мировой войне"
  • 12.07 18:36
  • 0
Комментарий к "Тридцать шесть кораблей Петра исчезли за семь лет – и виноваты не шведы"
  • 12.07 06:25
  • 0
Комментарий к "Тайна танка «Армата»: утопия будущего или спаситель прошлого?"
  • 12.07 02:19
  • 0
Комментарий к "ДОКТРИНА ДУЭ"
  • 12.07 00:23
  • 0
Комментарий к "Ядерная ловушка"
  • 11.07 15:21
  • 4156
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.07 09:56
  • 1
Ядерная ловушка
  • 11.07 01:14
  • 1
Российский «Курьер» прикрыл войска БАГом