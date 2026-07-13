Болгария пересмотрит соглашение с Rheinmetall о строительстве оружейного завода

ЦАМТО, 10 июля. Новое правительство Болгарии пересмотрит подписанное с немецким концерном Rheinmetall соглашение о строительстве завода по производству порохов и боеприпасов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на заявление министра экономики, инвестиций и промышленности Александра Пулева.

Болгарская сторона подписала контракт о реализации совместного с Rheinmetall проекта по строительству завода по производству порохов и боеприпасов в октябре 2025 года при поддержке правительства, которое тогда возглавлял премьер-министр Росен Желязков.

"Болгарские интересы не полностью защищены... И на данный момент финансировать этот проект в таком виде будет очень сложно. Необходимо искать другую, более привлекательную структуру финансирования", – заявил А.Пулев по поводу строительства завода.

Он добавил, что планы прежнего правительства использовать для финансирования проекта средства в рамках европейского механизма SAFE оказались необоснованными.

Генеральный директор немецкого концерна Армин Папергер после подписания контракта заявлял, что строительство завода планируется завершить до 2027 года, напоминает агентство.