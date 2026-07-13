КНДР приняла решение о качественном и количественном усилении ядерных сил

Новая северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong 17 ("Хвасон-17") на подвижном транспортере на 11-осном колесном шасси во время первой демонстрации (в макетном исполнении) на военном параде Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи 10.10.2020.

ЦАМТО, 10 июля. На заседании Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК), состоявшемся 9 июля под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына, приняты решения о качественном и количественном усилении ядерных сил страны.

Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), на совещании утверждены меры по модернизации технической инфраструктуры боевых систем.

Принятые решения являются частью комплексной программы развития ядерных сил, формально закрепленной по итогам IX съезда ТПК в феврале 2026 года. На съезде Ким Чен Ын поставил задачу приоритетного оснащения надводных и подводных сил Военно-морского флота ядерным оружием, а также модернизации обычных вооружений до "мирового уровня". На первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) 15-го созыва в марте 2026 года в конституцию КНДР были внесены поправки, законодательно закрепившие ядерный статус государства и расширенные полномочия Верховного главнокомандующего в сфере управления ядерными силами.

В мае 2026 года Верховное народное собрание КНДР приняло закон об автоматическом применении ядерного оружия в случае угрозы системе управления ядерными силами государства (аналог доктрины гарантированного возмездия). Документ предусматривает делегирование права на применение ядерного оружия нижестоящим командным звеньям при определенных условиях.

По оценке южнокорейского Комитета начальников штабов, новый объект по производству ядерных материалов, публично продемонстрированный Ким Чен Ыну 4 июня 2026 года в ходе инспекции, идентифицирован как предприятие по обогащению урана. В ходе инспекции производственного объекта Ким Чен Ын заявил о более чем двукратном росте мощностей по выработке ядерных материалов оружейного класса за последние пять лет и анонсировал специальный план по дальнейшему "качественному и количественному" наращиванию ядерного арсенала. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), по состоянию на январь 2025 года КНДР располагала примерно 50 ядерными боеголовками при наличии материала для производства еще до 40 ед.

Государственный бюджет КНДР на 2026 год, принятый на первой сессии ВНС 15-го созыва, предусматривает выделение 15,8% общих расходов на оборону, включая отдельные ассигнования на наращивание потенциала ядерного сдерживания и усиления боеготовности Вооруженных сил.