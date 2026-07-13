Дания намерена приобрести самолеты БПА P-8A Poseidon

ЦАМТО, 10 июля. Минобороны Дании 7 июля объявило о принятии предварительного решения по закупке двух самолетов БПА P-8A Poseidon в целях усиления присутствия в Арктике и Северной Атлантике.

Покупка двух самолетов базовой патрульной авиации P-8A Poseidon в сотрудничестве с союзником по НАТО для усиления присутствия в Арктике и Северной Атлантике ранее была предусмотрена второй частью межпартийного Оборонного соглашения на 2024-2033 годы.

Как заявил министр обороны Йеппе Бруус, в последние годы ВС Дании укрепили свое военное присутствие в регионе при участии правительства Гренландии, а благодаря морским патрульным самолетам возможности Дании по обеспечению суверенитета и мониторингу значительно возросли. При этом ВС Дании должны обладать возможностями защищать все части Королевства. Это относится и к Арктике и Северной Атлантике. Кроме того, страна имеет обязательства перед НАТО по участию в коллективной обороне, в т.ч. в сфере противолодочной борьбы. Приобретение двух новых самолетов P-8 позволит повысить эффективность мониторинга обстановки на большой дальности и перехвата нарушителей.

Командование ВС Дании также изучает возможность сотрудничества при эксплуатации самолетов P-8 с союзниками по НАТО, включая создание размещенного на одной авиабазе объединенного подразделения, совместные закупки, эксплуатацию, техническое обслуживание и обучение личного состава.

Как сообщал ЦАМТО, впервые об изучении возможности приобретения в США самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон" в сентябре 2025 года заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Как заявлено, самолеты, в частности, должны усилить возможности по борьбе с подводными лодками России в районе Фарерских островов и Гренландии.

В качестве партнеров по закупке и эксплуатации P-8A рассматривались Великобритания, Германия и Норвегия.

В декабре 2025 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Дании в рамках программы "Иностранные военные продажи" трех многоцелевых самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 1,8 млрд. долл.