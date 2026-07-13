Владимир Путин внес изменения в состав Комиссии по экспортному контролю России

ЦАМТО, 10 июля. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Комиссии по экспортному контролю РФ, соответствующий указ был опубликован 9 июля.

"Включить в состав комиссии следующих лиц: Юрий Кудрявцев – заместитель директора СВР России", – говорится в документе.

Кроме того, в состав был включен заместитель руководителя ФТС России Алексей Тимофеев. При этом из числа членов комиссии исключен бывший замруководителя ФТС России Сергей Шкляев, перешедший на должность министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Комиссия по экспортному контролю РФ была создана в 2001 году по указу президента. Ее основными задачами являются обеспечение защиты государственных интересов при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.