Военный эксперт Борис Джерелиевский — о том, как изоляция Одессы может пресечь удары по России

Террористические атаки ВСУ и украинских спецслужб вглубь территории России встретили горячую поддержку НАТО и коллективного Запада. «За последние пару месяцев мы стали свидетелями того, что вы, ребята, делаете. Это действительно здорово! Вам удалось нанести удар по российской энергетической инфраструктуре», — заявил в Анкаре генсек НАТО, обращаясь к Зеленскому. Трамп также их одобрил, сказав, что «это эскалация, которая может помочь закончить» войну, а госсекретарь Марко Рубио прямо объявил о том, что США обеспечивают нанесение этих ударов.

В свете такой поддержки, а также курса европейского ВПК на масштабирование производства ударных систем дальнего действия значительная, если не большая, часть которых пойдет Украине, очевидно, что прекратить удары врага можно, только лишив его возможности их наносить.

Среди наиболее эффективных путей для этого — обрубание логистики. Не получая ударные системы или получая их в ограниченном количестве, а также всё необходимое для их использования, противник волей-неволей будет вынужден снизить террористическую активность. Строго говоря, нам предстоит сделать со всей подконтрольной киевскому режиму территорией то, что делают наши войска с очередным населенным пунктом, который предстоит освободить, — взять под огневой контроль все транспортные коммуникации, соединяющие его с внешним миром, а затем их полностью перерезать.

Одним из важнейших логистических хабов, связующих Украину с ее поставщиками, которые непрерывно подпитывают боевые возможности киевского режима, является Одесская область. Она унаследовала от СССР мощную транспортную инфраструктуру — железные и автомобильные дороги, морские порты с погрузочными терминалами, подъездными путями, складской инфраструктурой. Это позволяет обеспечивать отправку и перевалку гигантских объемов грузов. Хотя сегодня товарооборот здесь несравнимо меньше, чем в советские годы, именно Одесса является главным каналом поставки западного вооружения.

Кроме того, дунайские порты играют ключевую роль в снабжении Украины топливом. Оно практически непрерывным потоком идет на балкерах, сухогрузах, контейнеровозах под флагами нейтральных стран. Назад они везут украинское зерно, руду, металлопрокат. Всего через порты области уходит до 90% экспорта страны. Поскольку европейская наземная транспортная система чрезвычайно дорогая, попытки использовать западные пограничные переходы сделают украинские товары абсолютно неконкурентоспособными и похоронят экспорт, лишив бюджет важного канала финансовых поступлений. Возобновление в рамках «зерновой сделки» судоходства в украинские порты в 2023 году стало одним из главных факторов повышения устойчивости (как военной, так и экономической) киевского режима.

Есть и еще один аспект — порты Одесской области являются террористическими базами. Так, например, БЭКи (безэкипажные катера) и дроны, нанесшие 3 марта 2026 года в Средиземном море удар по российскому газовозу «Арктик Метагаз», были доставлены в Ливию на торговом судне из Одесского порта. Неоднократно сухогрузы и контейнеровозы выступали в роли стартовых площадок для запуска ракет, дронов и БЭКов по российским портам и объектам на побережье.

Всё это дает основания даже в соответствии с авторитетным документом «Руководство Сан-Ремо по международному праву, применимому к вооруженным конфликтам на море» рассматривать эти суда, несмотря на их формально мирный статус, участниками вооруженного конфликта и, соответственно, законными военными целями.

Наши войска регулярно наносят удары и по портам, и по указанным судам, однако полной остановки судоходства добиться нелегко. Даже нефтегазовые терминалы трудно надолго вывести из строя. Непросто и полностью разрушить портовое хозяйство, которое строилось в советские времена с большим запасом прочности с учетом именно таких угроз. Представляется целесообразным официально объявлять морскую блокаду портов Украины и нейтрализовывать все суда, пытающиеся ее нарушить.

Попытки осуществлять досмотр силами Черноморского флота или погранслужбы небезопасны не только в силу возможностей провокаций со стороны экипажей судов-нарушителей, но и потому, что наши корабли будут подвергаться атакам украинских БЭКов, дронов и ракет. Поэтому любое судно, пытающееся нарушить блокаду, должно после предупреждения по радио уничтожаться теми же БЭКами, дронами или ракетами. Приоритетными целями должны стать балкеры, сухогрузы и контейнеровозы, способные нести значительное количество военных грузов или быть стартовыми площадками для ударных систем.

Одесскую область соединяют с соседней Румынией четыре автомобильные трассы, которые также используются для военной логистики, пусть и не в таком объеме, как морской путь. Однако и они должны стать объектами непрерывного огневого воздействия. Одной из приоритетных целей в этом плане является мост через Днестровский лиман в Затоке, который, кстати, уже неоднократно выводился из строя. Также необходимо уничтожить все инфраструктурные объекты на этих трассах, начиная от АЗС, что уже делается, до СТО. Кроме того, целями должны стать все большегрузные машины, и прежде всего бензовозы.

Изоляция Одесской области станет тяжелейшим ударом для врага, который вкупе с организацией транспортного, энергетического и топливного коллапсов и нашими успехами на фронте приведет к скорому падению нынешней нацистско-криминальной власти на Украине.

Автор — военный эксперт

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