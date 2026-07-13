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РИА Новости

Бойцы "Севера" модернизировали робота для борьбы с минами

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Российский военнослужащий
Российский военнослужащий.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мирный

Бойцы "Севера" модернизировали НРТК "Курьер" для борьбы с магнитными минами

КУРСК, 10 июл — РИА Новости. Бойцы 88-го саперного полка группировки "Север" модернизировали наземный робототехнический комплекс "Курьер" для борьбы с магнитными минами ВСУ в Сумской области и курском приграничье, рассказал РИА Новости старшина саперной роты с позывным Ежик.

НРТК "Курьер" — многоцелевая дистанционно управляемая гусеничная платформа, применяемая в зоне СВО для доставки грузов, эвакуации раненых и разминирования.

"Использовали полностью штатный НРТК "Курьер", он также работает как минер (для установки инженерных заграждений — ред.), добавили к нему минный трал. Впереди на самом трале установили цепи с магнитами для большего воздействия на магнитные датчики, чтобы сам трал меньше повреждался и мины раньше взрывались", — рассказал Ежик.

Собеседник агентства уточнил, что НРТК "Курьер" подходил по характеристикам для модернизации под эту задачу.

"У него хорошие аккумуляторы, дальность хода большая, плюс установим генератор. Непосредственно минный трал мы разрабатывали, уже используя опыт боевых действий. То есть мы знаем, какой вес должен быть для воздействия на противопехотные мины, как работают магнитные датчики", — пояснил боец.

По его словам, именно с магнитными минами эффективнее всего борются роботы. "Именно с магнитными минами боремся с помощью НРТК или беспилотной авиации. Уничтожаем при помощи дронов. Человеку подходить очень опасно к магнитным датчикам, поскольку они работают на изменение положения в пространстве, соответственно, легкое неаккуратное движение, повернешь его — и он взорвется", — пояснил Ежик.

По его словам, данный робот выдерживает воздействие практически всех противопехотных мин.

"Используем в основном для разминирования дорог в приграничье Курской области — дороги, поля. Везде, где возможно проехать гусеничной технике, он везде проходит. Стараемся использовать на дорогах, чтобы не пускать вперед саперов, сначала проходим НРТК для безопасности саперов, сохраняем жизнь, ведь каждый человек ценен", — подытожил Ежик.

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