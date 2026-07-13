Самой большой в мире подлодке "Акула" исполнилось 50 лет

Самая большая атомная подводная лодка в мире проекта 941 "Акула" отмечает 50 лет

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Самая большая атомная подводная лодка в мире проекта 941 "Акула" отмечает 50 лет со дня закладки, ее размеры занесены в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили РИА Новости на "Севмаше", где строилась субмарина.

Атомоход проекта 941 был построен на предприятии ОСК "Севмаш", проект разработан конструкторским бюро ОСК "Рубин". Тяжелый крейсер ТК-208, впоследствии получивший имя "Дмитрий Донской", стал головным в серии из шести кораблей. Его создание заняло 5,5 лет. Передача АПЛ ВМФ состоялась 29 декабря 1981 года.

"Исполняется 50 лет со дня закладки самой большой атомной подводной лодки в мире - тяжелого атомного подводного крейсера стратегического назначения "Дмитрий Донской". За свои размеры он занесен в Книгу рекордов Гиннесса", - говорится в сообщении предприятия.

Атомная подводная лодка проекта 941 - самая большая АПЛ в мире - имеет полное водоизмещение 49,8 тысячи тонн, длину 172 метра, ширину 23,3 метра.

Тяжелый атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской" относится к третьему поколению кораблей – специально для их строительства на "Севмаше" была проведена грандиозная реконструкция, возведен новый эллинг – самое крупное крытое сооружение для строительства АПЛ в Европе. В создании АПЛ участвовали более тысячи предприятий со всей страны.

После ремонта и переоборудования в 2002 году многие системы и комплексы были модернизированы до уровня кораблей четвертого поколения. Корабелы фактически подарили подлодке вторую жизнь, переоборудовав ее для испытаний баллистической ракеты "Булава".

"Дмитрий Донской", отслужив на морских рубежах и пройдя модернизацию, снова встал в строй, помогая испытывать не только новое вооружение, но и корабли четвертого поколения. За последние 14 лет мы построили и передали флоту четырнадцать современных ракетоносцев", - сказал генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, которого цитирует пресс-служба предприятия.

По его словам, на стапелях завода сейчас строятся две линейки кораблей проектов "Ясень-М" и "Борей-А". Один из них унаследует имя тяжелого атомного подводного крейсера ТК-208.

В 2017 году "Дмитрий Донской" принял участие в главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, совершив межфлотский переход: обогнул северную Европу, пройдя через пять морей, вдоль побережья Норвегии, Великобритании, Дании, Германии, Швеции, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии.