Танки станут идеальным оружием, если в небо поднимутся ядерные грибы

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На протяжении последних десятилетий тема "заката эры танков" поднималась неоднократно. О конце бронированных машин заговорили еще с появлением первых эффективных противотанковых средств: ручных и станковых гранатометов, управляемых ракет, боевых вертолетов с ПТУР и других видов вооружения.

Сегодня это утверждение вновь обрело популярность - теперь уже в связи с массовым применением дронов-камикадзе на поле боя. Однако в России, как и в других странах мира, активно ведутся работы, призванные нейтрализовать и эту угрозу.

История учит нас, что на каждый вызов находится технологический ответ. Когда-то изобретение многослойной брони, динамической защиты и зенитных самоходных установок значительно повысило живучесть танков. То же самое произойдет и с беспилотной угрозой: на смену придут более совершенные комплексы активной защиты, лазерное и микроволновое оружие высокой мощности, а также специализированные антидроны различных типов.

Именно поэтому в ведущих армиях мира, включая страны, открыто заявляющие о противостоянии с Россией, полным ходом идут программы создания новых танков. Так, в США ускорена разработка перспективного Abrams М1Е3. Более того, танки сегодня закупают даже те государства НАТО, которые ранее полностью отказались от подобной техники.

Отдельного внимания заслуживает фактор, который пока кажется почти невероятным, - применение ядерного оружия. Нельзя закрывать глаза на то, что он существует. Если сегодня вероятность появления ядерных грибов в небе над Европой расценивается как низкая, то через пять или десять лет расклад может кардинально измениться.

А в условиях даже ограниченного ядерного конфликта танки остаются оптимальным средством как для наступления, так и для обороны. Все отечественные боевые машины изначально проектировались с учетом возможности действий в условиях применения оружия массового поражения.

Учитывая нарастающую милитаризацию Европы, а также беспрецедентный уровень русофобии и прямые призывы к уничтожению нашей страны, мы обязаны быть готовы к самым негативным сценариям. И готовиться к ним необходимо уже сегодня.

Алексей Брусилов