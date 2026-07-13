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ИноСМИ

Секретный план НАТО против России (Bild, Германия)

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo / Khalil Hamra

Bild: НАТО разработала план нанесения ударов по России

В НАТО проводят реорганизацию — якобы для укрепления "защиты от России", пишет Bild. На самом деле, как явствует из публикации, западный блок разработал секретный план, предусматривающий нанесение первого удара. В альянсе об этом говорят вполне откровенно.

Лука-Мари Хоффман (Luca-Marie Hoffmann)

НАТО (в состав которой входит Германия) проводит реорганизацию и стремится стать крепостью для защиты от России. Что примечательно, первыми противостоять врагу должны будут не солдаты, а машины. Кроме того, восточная граница НАТО (от Финляндии до Румынии) будет находиться под единым цифровым наблюдением.

Цель: Североатлантический альянс намерен любой ценой предотвратить атаку со стороны России (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ). В распоряжении BILD попали документы, в которых этот план получил кодовое название "Инициатива сдерживания на восточном фланге" (EFDI).

НАТО стремится осуществлять наблюдение за российскими войсками в режиме реального времени. С помощью спутников, дронов и датчиков на других устройствах (например, наземных роботах) планируется фиксировать все передвижения войск. Затем искусственный интеллект должен будет обрабатывать данные и анализировать, что замышляют в Москве.

Еще одно нововведение: данные и аналитические материалы будут одновременно доступны всем странам членам НАТО. Военные альянса смогут решать, у какой из стран есть лучшее вооружение, средства радиоэлектронной борьбы, инструменты кибербезопасности и т. д., чтобы предотвратить нападение. В документах упоминается термин „killweb“ ("сеть поражения"). НАТО формулирует этот принцип так: "Первыми увидеть. Первыми принять решение. Первыми нанести удар" (заметим, что натовцы открыто признают, что намерены первыми нанести удар, — прим. ИноСМИ).

Например, если беспилотник обнаруживает колонну российских танков, которая движется в направлении территории НАТО, сразу же происходит сопоставление спутниковых снимков, данных с радаров и датчиков. Командиры видят полную картину и выбирают оружие, которое быстрее всего поразит цель: например, БПЛА, артсистему или ракетную установку.

Пресс-секретарь армии США майор Мэтт Блубоу сказал в интервью BILD: "Это не заменит танки, артиллерию, истребители или солдат. Эта концепция призвана сберечь их боевую мощь и дать командирам больше времени и преимуществ при принятии решений".

Помимо цифрового сдерживания НАТО намерена также усилить войска в техническом и кадровом отношении. Иными словами: на восточном фланге альянса в будущем появится полоса территории, на которой в первую очередь будет сражаться исключительно техника. Планируется задействовать дроны, беспилотные транспортные средства и наземные роботы. Они должны оказать сопротивление войскам России и существенно ослабить их. Только после этого на поле боя выйдут танковые подразделения и солдаты (напомним: в НАТО признали, что намерены бить первыми, — прим. ИноСМИ).

Теперь эту концепцию планируется оперативно реализовать. По информации BILD, в НАТО уверены: с помощью этой стратегии можно сдержать Россию.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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