До конца года в России планируют открыть 13 новых центров промышленной робототехники

Минпромторг выделит на это 10 млрд рублей

Директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Валерий Пивень заявил, что до конца 2026 года в российских регионах будет профинансировано создание 13 центров развития промышленной робототехники. На проходящей сейчас выставке «Иннопром-2026» он рассказал, что в результате центров будет уже 20, а в 2027 году появятся еще 10 таких центров.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E Источник изображения: ixbt.com

Всего на меры поддержки, касающиеся развития робототехники, до конца 2026 года будет выделено 10 млрд рублей, в 2027 году в эту область направят 11 млрд, в 2028-м — уже 23 млрд рублей. Пивень подчеркнул, что этот бюджет не является твердым, он корректируется и может быть увеличен, если потребность у отрасли будет возрастать.

Первый федеральный центр развития промышленной робототехники открылся в 2024 году на базе Университета Иннополис в Татарстане. В Минпромторге считают, что такие центры — это один из основных механизмов поддержки регионов, он позволит привлекать больше сторонников роботизации на местах.

Источники:ТАСС