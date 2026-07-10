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В России представили одноплатный компьютер с ИИ для дронов и роботов

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Разработчики заявляют, что на отечественном рынке ему нет аналогов

Российская компания «Аэрокосмические антенные системы» представила микрокомпьютер Brain Box, который совмещает функции вычислительного модуля для искусственного интеллекта и полётного контроллера. Об этом сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

Фото: Предоставлено НТИ

Источник изображения: ixbt.com


Разработчики рассказали, что мощный одноплатный компьютер специально создан для задач ИИ и управления роботизированными системами — беспилотниками, безэкипажными катерами, наземными робототехническими комплексами, системами компьютерного зрения и умными камерами.

Обычно у дрона или робота компьютер для ИИ и полётный контроллер — это две разные платы, которые соединены проводами. Из-за этого данные передаются с задержкой, а сама конструкция получается громоздкой. У нового устройства на одной плате объединены «мозг» компьютера и специализированный чип для аппаратного ускорения алгоритмов ИИ.

Создатели Brain Box также отмечают низкое энергопотребление устройство: вся система потребляет всего 12 Вт, примерно как обычная лампочка. К платформе можно подключать различные датчики, включая камеры, лидары и тепловизоры. Кроме того, встроенная российская система шифрования защищает от попыток перехвата управления.

Brain Box поддерживает операционные системы Linux и может быть совместим с Astra Linux, KasperskyOS, «Альт», «Авророй» и т.д. Авторы проекта заявили, что сейчас на отечественном рынке аналогов Brain Box нет. Экспериментальный образец уже проходит испытания в условиях, приближенных к реальным, следующим этапом станут полевые испытания.

Источники: Известия

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