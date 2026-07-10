За последние полгода SpaceX сожгла 260 спутников Starlink, на очереди многие сотни

Орбита

Согласно отчету, направленному федеральному американскому регулятору FCC, с декабря прошлого года по май текущего компания SpaceX свела с орбиты 260 своих спутников. Кроме того, не менее 349 спутников за этот же временной отрезок были выведены из технической эксплуатации и теперь дожидаются своей очереди на утилизацию. Этот процесс строго регламентирован: срок жизни спутников Starlink не превышает 5 лет. По истечении этого времени спутники необходимо заменять технически более совершенными.

Когда аппарат вырабатывает ресурс, он использует остатки топлива для входа в атмосферу, где должен полностью сгореть. Сейчас на орбите находится более 10 000 спутников Starlink, и поддержание работоспособности этой сети требует постоянного удаления старых аппаратов. Так, за предыдущее указанному выше полугодие было утилизировано не менее 472 спутников. Стремление регулярно заменять спутники говорит о непрерывном обновлении аппаратной части сети. Компания работает над созданием более емких спутников и развертыванием новых востребованных сервисов. Также SpaceX строит завод для масштабного производства спутников, который к концу 2027 года должен обеспечивать возможность ежегодного размещения в космосе не менее 1 гигаватта вычислительных мощностей. В сумме SpaceX планирует отправить в космос порядка 42 000 аппаратов и уже получила одобрение со стороны FCC на размещение 7500 дополнительных спутников нового поколения. Однако темпы утилизации отслуживших агрегатов начинают привлекать внимание. SpaceX утверждает, что спутники полностью сгорают при контакте с атмосферой без образования обломков, но исследователи выражают обеспокоенность тем, как многократные сжигания могут влиять на атмосферу. До сих пор спутники в значительной степени освобождались от экологического надзора: американская FCC традиционно избегала таких требований, отчасти опасаясь замедления развития космической отрасли. В настоящее время эксперты комиссии изучают идею официального исключения космических операций из-под действия закона, регулирующего в США экологическую политику, аргументируя это тем, что они являются «экстерриториальной деятельностью» с эффектами, находящимися вне юрисдикции США. Однако это предложение пока не утверждено.

Александр Козырев