Пентагон профинансировал разработку лазерного оружия

Американское военное ведомство инвестирует миллионы долларов в создание перспективных систем защиты от беспилотников и крылатых ракет.

Министерство обороны США направило 86 млн долларов на разработку лазерного оружия, предназначенного для противовоздушной обороны, передает РИА "Новости".

"Министерство войны объявило сегодня о заключении двух соглашений о создании совместной системы лазерного оружия... для улучшения системы обороны от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов следующего поколения... Соглашения имеют начальную сумму финансирования в размере 86 млн долларов, а общий лимит программы составляет 847 млн долларов", – говорится в официальном заявлении ведомства.

Контракты на создание новых систем защиты заключены с крупными оборонными подрядчиками – компаниями nLIGHT Defense и Lockheed Martin Aculight. Ожидается, что эти разработки усилят возможности американских военных по перехвату современных воздушных угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование оценило работу перспективных лазерных систем для уничтожения дронов.

Пресс-служба Пентагона анонсировала развертывание боевых лазеров на пяти военных базах.

В прошлом году армия США объявила конкурс на создание новой установки для противодействия беспилотникам.

Ольга Иванова