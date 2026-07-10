Это настоящий „тревожный звонок“ для Украины (Die Welt, Германия)

Welt: в Польше стремительно зреют антиукраинские настроения

Польша долгие годы была одним из главных союзников Киева, но отношения двух стран резко охладились, пишет Welt. Варшава теперь все чаще выступает с критикой в адрес украинской политики из-за исторических споров и внутриполитической борьбы.

Фриц Филипп

Долгое время Польша считалась непоколебимым сторонником Украины. Но теперь эта расположенная на восточном фланге НАТО страна пересматривает свои отношения с Киевом. Эта перемена вызывает удивление — особенно в Германии.

Их лица оставались беспрестрастными. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и посол Украины в Польше Василий Боднар прибыли на встречу в здание министерства иностранных дел в Варшаве. Напротив них за деревянным столом сидели министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и уполномоченный польского правительства по вопросам Украины Павел Коваль.

В ходе кризисных переговоров, которые состоялись незадолго до саммита НАТО в Анкаре, где центральными темами стали поддержка Украины и сдерживание России, Варшава и Киев явно стремились урегулировать разногласия — или, по крайней мере, сгладить их. После встречи в министерстве иностранных дел Сибига заявил, что Польша и Украина имеют "огромное значение" друг для друга, тем более что у них есть "общий враг — Россия".

Украинский дипломат поблагодарил Польшу за поддержку, которую его страна получает с 2022 года. Он опубликовал в X фотографию, на которой он и его польский коллега Сикорский улыбаются. Совместной пресс-конференции не было.

Очевидно, что некогда тесные польско-украинские отношения претерпели коренные изменения. Прежде всего, правительство Польши переосмысливает свою роль в качестве сторонника Украины: Варшава уже не выступает в первых рядах. Польские партии даже устроили настоящее соревнование с целью выяснить, какое правительство в последние годы оказало Киеву меньше поддержки.

Польша — приграничное государство в составе НАТО, которое в контексте вооружения часто называют "образцовым учеником". Через транспортный узел аэропорта Жешув-Ясёнка на юго-востоке Польши проходит большая часть западной военной помощи Украине. Киев, в свою очередь, долгое время пользовался решительной поддержкой Варшавы, прежде всего в вопросе вступления в Европейский союз и Североатлантический альянс. Но теперь все изменилось.

"То, что мы наблюдаем в Польше, — это начало подготовки к парламентским выборам осенью 2027 года, — говорит Александра Иванюк, доцент Варшавского университета и эксперт по польско-украинским отношениям, в интервью газете Welt. — Как и во время президентских выборов 2025 года, ведется агитация против Украины и украинцев. Ситуация будет накаляться и дальше, станет еще более неприятной".

Последствия решения Зеленского

Впрочем, Иванюк считает, что глава польского правительства Дональд Туск и Владимир Зеленский лично не хотели этой эскалации. "Но уже слишком поздно. Ими движут внутриполитические события и настроения общественности. А Россия еще больше усугубляет ситуацию дезинформационными кампаниями", — отмечает эксперт по отношениям между Польшей и Украиной (Россия не вмешивается во внутренние дела стран ЕС или НАТО — прим. ИноСМИ).

Тем не менее, текущий кризис — это также прямое следствие решения Зеленского: он присвоил одному из украинских подразделений название "Героев УПА*" (Украинская повстанческая армия*). Многие украинцы воспринимают ее участников как партизан, которые во время Второй мировой войны сражались против Красной армии. Однако УПА* также убила тысячи польских мирных жителей. Эти преступления занимают центральное место в польском календаре памятных дат.

В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий потребовал, чтобы Зеленский вернул высшую награду польского государства — Орден Белого орла. Зеленский так и поступил, а за ним последовали и другие награжденные этим орденом украинцы. Однако этим дело не ограничилось: Зеленский отказался от участия в Конференции по восстановлению Украины, которая должна была состояться в конце июня в Гданьске. С тех пор обстановка в Польше накалилась, практически все политические партии пытаются извлечь выгоду из этого кризиса.

Но история уходит корнями еще глубже. Разрыв произошел весной и летом прошлого года. Еще до спора об ордене в Польше все чаще наблюдалась антиукраинская позиция. Как и в других европейских странах, речь шла о якобы привилегированном отношении к украинским беженцам, а также об опасениях, связанных с финансовыми затратами. Действующий президент Навроцкий подхватил эту антиукраинскую риторику во время предвыборной кампании и усилил ее.

Прежде всего, национал-консервативная партия "Право и справедливость" (PiS), которая поддерживает Навроцкого, а также партии, которые в политическом спектре находятся правее, с тех пор подпитывают эту атмосферу. Либерально-консервативное правительство Туска не оказывает достаточного сопротивления — из опасения потерять поддержку в опросах общественного мнения.

"Опросы показывают, что политика Навроцкого приносит свои плоды. Большинство поляков стоит на стороне президента и возлагает на Украину ответственность за эскалацию этого конфликта, — говорит Петр Бурас, глава варшавского офиса аналитического центра „Европейский совет по международным отношениям“ (ECFR), в беседе с Welt. — Мы часто забываем, что до 2022 года польско-украинские отношения нельзя было назвать гармоничными. Сейчас мы, в некотором смысле, возвращаемся к привычному состоянию".

На Украине, в свою очередь, наблюдаются антипольские настроения. Причиной этого, прежде всего, является сложная история взаимоотношений двух стран: конфликты, которые вновь разгораются. Политика Польши противоречива, объясняет Бурас. С одной стороны, страна дистанцируется от Украины, с другой — хочет сидеть за столом переговоров наряду с крупными, важными партнерами и играть центральную роль.

Действительно, Варшава каждый раз выражает сильное возмущение, когда Польша остается за бортом определенных европейских форматов, таких как "Евротройка", в которую входят Германия, Франция и Великобритания. "Однако именно в сфере военной поддержки Украины Польша играет лишь второстепенную роль. С одной стороны, страна важна благодаря узлу в Жешуве-Ясёнке, с другой — она практически не оказывает военной помощи", — говорит Бурас.

Именно это недавно подчеркнул, как ни странно, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Он обнародовал ранее засекреченную информацию о поставках оружия: "За последние два года Польша поставила Украине оружия и боеприпасов всего на 1,5 миллиарда злотых, что составляет примерно 350 миллионов евро. Это очень мало. Абсурдность заключается в том, что сейчас эта информация используется для завоевания голосов избирателей в Польше", — объясняет Бурас.

С точки зрения Германии эта перемена в позиции Польши особенно примечательна. Ведь именно польское правительство, — до декабря 2023 года возглавляемое партией PiS, — постоянно призывало Берлин делать больше для Украины. Польские политики язвительно насмехались над первыми, довольно скромными поставками из Германии.

А теперь? "Польша перестала быть защитником Украины в ЕС. Если PiS в союзе с радикалами выиграет парламентские выборы, Польша заблокирует вступление Украины в блок", — утверждает украино-польский политолог Иванюк.

Польша остается перевалочным пунктом

Однако не стоит ожидать, что Польша будет играть такую же роль, как Венгрия при Викторе Орбане. Ушедший в отставку глава венгерского правительства встал на сторону Владимира Путина и часто затягивал оказание поддержки Украине в ЕС. Политика Варшавы слишком явно ориентирована на вопросы безопасности. Логистический узел Жешув-Ясёнка остается открытым.

По мнению эксперта Бураса, у Варшавы, по сути, нет эффективного рычага влияния в польско-украинском споре. "С 2022 года Польша в двусторонних отношениях долгое время была явно более сильным партнером, более уверенным в себе. Сейчас ситуация изменилась. Украина считает себя сильной стороной, в том числе на международной арене, благодаря своим военным успехам", — объясняет он.

Александра Иванюк при этом заявляет: "Украина совершенно неправильно оценила позицию Польши. Руководство в Киеве полагало, что Варшава, которая занимает столь критическую позицию по отношению к России, всегда будет на стороне Украины, поскольку это отвечает ее интересам". Украинцы, по словам Иванюк, проявили мало понимания в адрес Польши — не было достаточных жестов доброй воли. Киеву придется вкладывать гораздо больше в отношения с Варшавой. "Это теперь своего рода „тревожный звонок“ для Украины".

* Запрещенная в России экстремистская организация.