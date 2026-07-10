США разрешили Украине производить ракеты для систем Patriot (Les Echos, Франция)

Les Echos: до начала производства Patriot на Украине могут пройти многие годы

Трамп заявил, что разрешит Киеву выпускать по лицензии ракеты для систем Patriot, пишет Les Echos. Практика показывает, что для налаживания производства такой продукции нужно немало времени. Например, Японии потребовалось на это около 20 лет.

Сольвейг Годелюк (Solveig Godeluck)

Трамп разрешил Украине производить американские ракеты. Запасы боеприпасов на исходе, и новое лицензионное соглашение должно помочь компании Lockheed Martin утроить выпуск.

Владимир Зеленский добился своего на переговорах с Дональдом Трампом в среду на саммите НАТО в Анкаре. Президент США пообещал передать ему "несколько" ракет-перехватчиков Patriot. У Украины нет защиты от российских баллистических ракет, поэтому Киеву срочно нужны новые боеприпасы. Трамп также дал добро на производство этих ракет в Европе.

Перед началом двусторонней встречи с украинским коллегой Трамп сказал журналистам, что принял это решение без предварительных консультаций: "Мой мизинец подсказывает мне, что мы дадим им право производить Patriot. Мы покажем им, как это делать. Мы еще не уведомили [производящую] компанию, но все получится". По его словам, Украина сможет изготовить первые установки "довольно быстро".

Права на эту технологию принадлежат двум американским оборонным компаниям. RTX поставляет системы Patriot, радары и перехватчики PAC-2. Lockheed Martin, субподрядчик второго уровня, является головным производителем ракет последнего поколения Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3).

Цель — утроить производство

В среду акции Lockheed Martin на Нью-Йоркской бирже снизились. Однако это было вызвано сомнениями инвесторов после покупки производителя систем противолодочной обороны Ultra Maritime за 3,45 миллиарда долларов. О сделке объявили в понедельник.

Производитель, напротив, должен выиграть от международного лицензионного соглашения. В январе американский оборонный гигант обязался перед администрацией Трампа утроить производство ракет PAC-3. Сейчас компания выпускает 600 ракет в год, к 2033 году она должна выйти на 2000. В апреле Пентагон разместил первый заказ на 4,7 миллиарда долларов, чтобы помочь поставщику нарастить мощности.

Средняя стоимость одной ракеты PAC-3 — около 4 миллионов долларов. Современные версии PAC-3 MSE стоят 5–6 миллионов. Дорого, но это практически единственное средство против сверхзвуковых баллистических ракет, летящих со скоростью до 7 Махов, и гиперзвуковых ракет с непредсказуемой траекторией.

Прецеденты в Японии и Германии

Политическая воля есть. Однако даже если Lockheed Martin засучит рукава, заводам будет трудно угнаться за спросом. Компания должна поставлять продукцию шестнадцати странам, не считая США. Весной Соединенные Штаты поглотили все производство и значительную часть запасов в ходе конфликта с Ираном. По оценкам Центра стратегических и международных исследований*, потребуется не менее двух лет, чтобы восстановить запасы до уровня, предшествовавшего конфликту.

Lockheed Martin заинтересована в расширении производственных площадок для ускорения выпуска, это принесет компании доход от лицензионных отчислений. Производство уже было перенесено в Японию. В ноябре Mitsubishi Heavy Industries поставила первые PAC-3 — через 21 год после подписания лицензионного соглашения и 18 лет после начала строительства завода.

Германия, Польша и Украина недавно запросили разрешения на производство PAC-3. В конце 2023 года немецкое подразделение европейского производителя ракет MBDA получило от американской корпорации RTX лицензию на производство ракет PAC-2. Поставки должны начаться в 2027 году.

Сложный трансфер технологий

Во вторник Пентагон объявил в Анкаре о создании совместного предприятия Lockheed Martin и Rheinmetall. Компании откроют европейский центр обслуживания вооружений американского производителя. Место для него пока не выбрано, но центр может быстро превратиться в завод по производству перехватчиков PAC-3.

Украинцы настроены решительно. Они уже проявляли смекалку, разбирая существующие вооружения и создавая на их основе недорогие аналоги, которые быстро начинают производить, а затем и модернизировать.

Конечно, пройдут месяцы, а то и годы, прежде чем передача технологий позволит наладить выпуск перехватчиков. Американские оборонные компании менее гибки, чем украинские умельцы, и будут максимально жестко защищать свою интеллектуальную собственность. Однако в любом случае новые производственные мощности должны успокоить США: это позволит им пополнять запасы, чтобы продавать вооружение Киеву.

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ