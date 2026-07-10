Российский «Курьер» прикрыл войска БАГом

Российский робот «Курьер» поставил дымовую завесу генератором БАГ

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» получил бортовой генератор для постановки аэрозольных завес БАГ. Работу изделия показал Telegram-канал «НРТК».

Канал опубликовал ролик, демонстрирующий работу «Курьера» группировки российских войск «Центр». Оператор комплекса поставил дымовую завесу при помощи БАГ. «Это позволяет оперативно скрыть перемещения подразделений и защитить технику от ударов вражеских FPV-дронов», — говорится в сообщении.

Гусеничный НРТК «Курьер» используют в зоне проведения СВО для перевозки грузов, эвакуации раненых и минирования. Также наземные дроны несут различное вооружение, включая гранатометы и реактивные гранатометы.

В июне в Кронштадте впервые представили НРТК «Катюша». Машина весом 177 килограммов может нести до 200 килограммов груза. Дальность комплекса — 20 километров.