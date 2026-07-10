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Военное обозрение

В Европе начнут разработку высокоточной ракеты с дальностью до 2000 км

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания выступила инициатором новой оборонной программы Deep Precision Strike. По плану она должна дать европейским странам возможность поражать цели на расстоянии до 2000 километров. По замыслу Лондона, это позволит альянсу нанести удар по любому объекту в глубине территории вероятного противника с «ювелирной точностью».

Проект, поддержанный ещё десятью европейскими государствами, оценивается более чем в 50 млрд долларов в течение следующего десятилетия. По словам британского премьера Кира Стармера, инвестиции должны «обеспечить НАТО самым передовым оружием» и укрепить сдерживание. При этом конкретные цели программы остаются за кадром. Как и то, против кого будут направлены эти ракеты.

На самом деле это продолжение так называемого «проекта Trinity House». Двустороннего соглашения между Лондоном и Берлином, которое предусматривает разработку гиперзвуковых и стелс-ракет с дальностью свыше 2000 км. Ожидается, что новые системы поступят на вооружение в 2030-х годах и станут одними из самых передовых в истории британского ВПК. Начальный этап сфокусирован на наземных пусковых установках, но в будущем планируется интеграция с авиацией и флотом.

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Великобритания
Германия
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ГЗЛА
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