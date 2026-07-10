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Британцы отработали десантирование безэкипажного катера с самолета

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Компании Kraken Technology Group и Capewell при поддержке Королевского военно-морского флота Великобритании в рамках проекта Beehive успешно отработали десантирование с воздуха надводного беспилотника. Как уточняет Naval News, в ходе серии испытаний безэкипажный катер K3 Scout, соответствующий спецификации проекта Beehive, неоднократно развертывался с помощью универсальной системы доставки морских судов (UMCADS) компании Capewell: его сбрасывали с военно-транспортного самолета A400M с высоты 400 метров над водой при волнении моря до 4 баллов.

"Эти демонстрации успешно доказали новую возможность проецирования силы и быстрой доставки высокоэффективных беспилотных судов в спорные или труднодоступные морские районы", – заявили представители Kraken.

Сброс безэкипажного катера K3 Scout

Kraken Technology Group


В ходе испытаний комплект дополнительного оборудования для десантирования K3 Scout от Kraken был объединен с перенастраиваемой парашютной платформой UMCADS от Capewell, которая позволяет десантировать различные морские суда непосредственно в зоне боевых действий.

Кульминацией испытаний стала успешная проверка новаторской системы IN-Release – настраиваемого электромеханического механизма сброса, обеспечивающего надежное и синхронизированное отсоединение полезной нагрузки.

"Эти испытания доказывают, что разведывательные безэкипажные катера K3 Scout могут быть доставлены по воздуху и погружены в воду в готовом к выполнению задач состоянии, что значительно расширяет скорость, дальность действия и гибкость развертывания беспилотных морских средств", – отметили представители Kraken.

В апреле этого года сообщалось, что немецкая компания Rheinmetall Naval Systems и Kraken Technology Group запускают совместное производство разведывательных надводных дронов K3 Scout на мощностях верфи Blohm+Voss в Гамбурге.

К3 Scout, Kraken

Rheinmetall


"Первоначально производство разведывательных катеров K3 рассчитано примерно на 200 единиц в год. В зависимости от объема заказов мы можем увеличить производство до 1000 единиц в год", – заявил тогда Тим ​​Вагнер, возглавляющий подразделение военно-морских систем компании Rheinmetall.

Корпус дронов K3 Scout выполнен из специального легкого композитного стекловолоконного материала. Длина – около 11 метров (зависит от конфигурации), максимальная скорость – 50–55 узлов, дальность плавания – 650 морских миль при скорости 25 узлов. Автономность – до 30 дней, максимальное водоизмещение – 2550 кг, полезная нагрузка – 600 кг.

Стоимость K3 Scout оценивается примерно в 320 тысяч евро.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
A400M
Компании
Rheinmetall
ThyssenKrupp
Проекты
БПЛА
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