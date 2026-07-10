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Вестник Мордовии

Выяснилось, что "Герань" сама атаковала Ми-8 ВСУ с экипажем из четырех человек

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Украинские источники подтвердили, что уничтоженный 30 июня в районе населенного пункта Старицковка Полтавского района вертолет Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ "Броды" был поражен нашим барражирующим боеприпасом "Герань".

Причем отмечается, что российский беспилотник сам атаковал пытающийся сбить его вертолет. Не уточняется, была ли запущена ракета, например Р-60, Р-73 или "Игла", либо произошел таран.

В любом случае вертушка, на борту которой находились майор Валентин Мукшинов, капитан Юрий Ворон, техник старший лейтенант Богдан Хмель и стрелок младший сержант Михаил Деряга, взорвалась, и все они погибли.

Ранее уже сообщалось, что жертвами "Гераней", кроме Ми-8, становились также вертолеты Ми-24, истребители МиГ-29 и Су-27. О последнем писали, что он был поражен ракетой, запущенной с БПЛА.

Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ми-24
Ми-8
Су-27
Проекты
БПЛА
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