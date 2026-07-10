В России представили композитную броню для «Буханок»

УАЗ «Буханку» с композитной броней представили на выставке «Дрон экспо»

Микроавтобус УАЗ СГР с композитной броней для защиты от дронов представили на выставке беспилотных авиационных систем «Дрон экспо-2026». Об этом сообщает ТАСС.

Управляющий партнер «НПО "Фотополимер"» Алексей Никитин отметил, что для защиты «Буханки» применили решения, которые используют в стандартных бронежилетах. При этом защитные элементы помещают в композитный материал, который твердеет под воздействием ультрафиолета.

«Это тоже ткань, только пропитанная УФ-отверждаемой смолой. И под воздействием ультрафиолета, либо солнечного света, либо лампы смола полимеризуется и принимает форму. И таким образом, по сути, армейский бронежилет во всем его конструктиве можно поместить на криволинейные поверхности», — сказал Никитин.

Гендиректор компании Сергей Чуприн отметил, что испытания подтвердили соответствие материала классу защиты Бр5. Композитная броня выдерживает попадание пули калибра 7,62 миллиметра и осколков. Материал сохраняет защитные свойства при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов.

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