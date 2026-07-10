Польша объявила о запуске производства собственного аналога дрона «Шахед»

Замминистра обороны Польши Томчик объявил о запуске производства аналога Shahed

Польша запускает производство дрона-камикадзе, аналогичного иранскому Shahed. Об этом заявил замминистра нацобороны республики Цезари Томчик на линии по сбору беспилотников, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, Польша давно нуждалась в собственном аналоге «Шахеда» для нанесения «глубоких ударов». Он подчеркнул, что польский беспилотник Hornet полностью национальной разработкой, созданной в Институте военно-воздушных сил при участии польских ученых: все права на нее принадлежат министерству обороны.

«Дрон, который находится за нами, то есть польский Hornet, это ответ на все, что делается на современном поле битвы», — обратился Томчик к журналистам.

Замминистра пояснил, что задача производства Hornet — не накопление десятитысячного арсенала беспилотников на складах, а создание предприятия, позволяющего резко нарастить выпуск дронов в короткие сроки, чтобы гибко реагировать на международную ситуацию.

Иранские беспилотники-камикадзе «Шахед» (Shahed) представлены двумя основными моделями — Shahed-131 и Shahed-136. Они способны поражать цели на расстоянии до 2500 км и оснащены фугасной боевой частью. Главные преимущества этих аппаратов — низкая стоимость (от $20 до $50 тыс.), простота производства и возможность массового применения, что позволяет использовать их и для подавления систем ПВО, и для нанесения ударов по тыловым объектам.

Ранее в Варшаве заявили о согласии Киева обменять свои БПЛА на польские боевые самолеты.

Татьяна Охотникова