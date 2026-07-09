Лучшие приложения и сервисы для изучения английского

Главный плюс онлайн-обучения — это полная свобода. Вам больше не нужно подстраиваться под жесткое расписание репетиторов, тратить кучу денег на дорогие занятия и толкаться в пробках после работы по пути в языковую школу.

Вы можете учиться прямо на мягком диване, в уютном кафе за чашкой кофе или по дороге в метро. Все, что вам понадобится — это обычный смартфон и 15 минут свободного времени в день. Это простой и легкий способ исполнить свою мечту и наконец-то заговорить на международном языке.

Мы собрали 5 отличных сайтов, которые помогут вам сделать это быстро и без лишней зубрежки.

1. Лидер нашего списка: BistroEnglish.com

Этот русскоязычный сайт создан специально для тех, кому нужен живой результат для реальной жизни, а не скучная теория. Он отлично подходит как для полных новичков, так и для тех, кто когда-то учил английский, но многое забыл и хочет начать заново.

В чем его главные преимущества:

Обучение через видео и аудио: вы не просто читаете правила, а смотрите короткие и понятные видеоуроки, слушаете аудиоматериалы и сразу привыкаете к звучанию английской речи. Материал подается увлекательно и интересно, поэтому обучение не ощущается как скучная обязанность.

вы не просто читаете правила, а смотрите короткие и понятные видеоуроки, слушаете аудиоматериалы и сразу привыкаете к звучанию английской речи. Материал подается увлекательно и интересно, поэтому обучение не ощущается как скучная обязанность. Без зубрежки: здесь не нужно механически заучивать правила и списки слов. Английский объясняется через понятные примеры, живые ситуации и фразы, которые легко запомнить и сразу использовать.

здесь не нужно механически заучивать правила и списки слов. Английский объясняется через понятные примеры, живые ситуации и фразы, которые легко запомнить и сразу использовать. Все очень просто: никаких сложных терминов из школьных учебников. Грамматику и правила здесь объясняют «на пальцах» — живым, понятным языком и с примерами, которые легко применить на практике.

никаких сложных терминов из школьных учебников. Грамматику и правила здесь объясняют «на пальцах» — живым, понятным языком и с примерами, которые легко применить на практике. Только полезные темы: вы учите именно те фразы, которые пригодятся в реальной жизни: в путешествиях, на работе, в общении с иностранными друзьями, коллегами или клиентами.

Быстрый старт: специальная методика помогает убрать страх, перестать молчать и начать говорить уже с первых занятий.

2. Cambridge English

Известный сайт от Кембриджского университета.

Плюсы:

База тестов для проверки своих знаний.

Отличный помощник, если вам нужно сдать строгие международные экзамены.

Если вам нужен официальный сертификат для учебы или работы за границей, этот ресурс подскажет, к чему готовиться. Но учиться тут с нуля сложно, так как подсказок на русском языке здесь нет.

3. Learn English Today

Удобный сайт-блокнот, где собрано много полезных материалов.

Плюсы:

Большая подборка правил, фраз и слов.

Есть простые языковые игры и кроссворды, чтобы расслабиться.

Это классная шпаргалка. Если вы забыли, как правильно пишется слово или какое окончание поставить в предложении, вы сможете найти ответ за пару секунд.

4. BBC Learning English

Проект от известной британской радиостанции.

Плюсы:

Много аудиозаписей, историй и подкастов.

Темы берутся из живых новостей и реальных интервью.

Включайте их короткие записи, пока готовите завтрак или делаете зарядку. Так вы начнете легко распознавать настоящую британскую речь на слух.

5. VOA Learning English

Американский сайт, который пересказывает мировые новости специально для студентов.

Плюсы:

Дикторы говорят очень медленно и понятно.

Используются самые простые слова, чтобы никто не запутался.

Это отличный тренажер для новичков. Вы сможете спокойно слушать американскую речь, не паникуя, что спикер говорит слишком быстро.

Короткий вывод

Каждый сайт хорош по-своему. Но если вы хотите понятную, пошаговую систему с нуля и с объяснениями на родном языке, то BistroEnglish будет лучшим выбором.

Как применить это на практике прямо сейчас: зайдите на сайт BistroEnglish.com, откройте любой короткий видеоурок, например, про путешествия, и просто повторите вслух несколько готовых фраз. Занимайтесь так каждый день, и уже через месяц вы сможете уверенно общаться в любой поездке за рубеж!