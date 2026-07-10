Роботы выходят на смену: кто выиграет гонку новой индустриализации

О глобальных технологических и рыночных трендах в робототехнике — в исследовании холдинга «Росэл»

Эксперты холдинга «Росэл» Госкорпорации Ростех подготовили исследование глобальных технологических и рыночных трендов в робототехнике. Согласно анализу, мировой рынок входит в этап глубокой технологической трансформации, где ключевыми факторами становятся искусственный интеллект, цифровые двойники, новые материалы и программные платформы. Для России приоритетом становится развитие собственных критических технологий и концентрация ресурсов на наиболее перспективных направлениях роботизации.

По оценке экспертов «Росэла», объем мирового рынка робототехники в 2025 году достиг около $90 млрд, а к 2028 году может увеличиться почти вдвое — до $160 млрд. Среднегодовой темп роста превышает 20%, что делает робототехнику одним из наиболее динамично развивающихся сегментов мировой экономики.

Еще несколько лет назад робототехника ассоциировалась прежде всего с промышленными манипуляторами на автомобильных заводах. Сегодня отрасль переживает качественный переход. Роботы перестают быть исключительно исполнительными механизмами и становятся интеллектуальными системами, способными воспринимать окружающую среду, анализировать происходящее и самостоятельно принимать решения. Именно этот переход определяет развитие мирового рынка в ближайшее десятилетие.

Искусственный интеллект становится главным драйвером

Если раньше конкуренция строилась вокруг механики и точности приводов, то сегодня центр тяжести смещается в область программного обеспечения.

Современные робототехнические комплексы все чаще используют искусственный интеллект, цифровые двойники и обучаемые алгоритмы, которые позволяют машинам работать не по заранее заданному сценарию, а адаптироваться к изменяющимся условиям. Развиваются технологии компьютерного зрения, тактильной чувствительности и интеллектуального планирования действий.

Фактически отрасль переходит от классической автоматизации к концепции embodied AI — «воплощенного» искусственного интеллекта, когда интеллект становится не отдельной программой, а неотъемлемой частью физической машины.

Робот в учебной лаборатории «Мобильная робототехника» на базе Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭ. Источник: РТУ МИРЭА

Одновременно растет спрос на коллаборативных роботов, способных безопасно работать рядом с человеком. Именно этот сегмент сегодня считается одним из самых быстрорастущих: до 2028 года среднегодовой рост рынка коботов оценивается примерно в 30%.

Еще быстрее развивается направление гуманоидной робототехники. Хотя сегодня оно занимает относительно небольшую долю рынка, эксперты ожидают, что уже через несколько лет этот сегмент станет одним из наиболее перспективных благодаря развитию ИИ и снижению стоимости компонентов.

Конкуренция выходит за пределы производства

Сегодня борьба между ведущими игроками разворачивается уже не столько вокруг отдельных технологий, сколько вокруг целых технологических экосистем.

Китай сохраняет лидерство по объемам производства, скорости масштабирования и количеству патентов. США концентрируются на фундаментальных исследованиях, развитии искусственного интеллекта и автономных систем. Япония и Германия остаются мировыми лидерами по производству высокоточных компонентов, а Южная Корея занимает сильные позиции в электронике и полупроводниковой промышленности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев в технопарке «Исток — РТУ МИРЭА» во Фрязине. Источник: Пресс-служба губернатора Московской области

Совокупные мировые инвестиции в исследования и разработки в области робототехники уже достигли $42–45 млрд в год. При этом наиболее успешные проекты демонстрируют высокую экономическую эффективность: срок окупаемости роботизированных комплексов в промышленности и логистике составляет от полутора до четырех лет, а возврат инвестиций в ряде случаев превышает 30–40%.

Практика показывает, что максимальный эффект достигается не столько за счет покупки роботов, сколько благодаря комплексной цифровой трансформации производства — внедрению цифровых двойников, интеллектуального управления оборудованием и систем предиктивного обслуживания.

Российский рынок: окно возможностей вместо гонки за лидерами

Несмотря на сохраняющееся технологическое отставание по ряду направлений, российская робототехника постепенно переходит от отдельных разработок к формированию собственной промышленной экосистемы.

За два года парк промышленных роботов в России увеличился более чем в 2,5 раза — с 12,8 тыс. единиц в 2023 году до 32–34 тыс. в 2025-м. Плотность роботизации на долю работников обрабатывающей промышленности выросла почти в 2 раза. Пока этот показатель значительно ниже среднемирового уровня, однако именно низкая стартовая база обеспечивает высокий потенциал дальнейшего роста.

При этом речь идет уже не только о закупке готовых решений, но и о формировании собственных компетенций. Российские компании развивают производство электронной компонентной базы, программного обеспечения, средств промышленной автоматизации и специализированных робототехнических комплексов для различных отраслей экономики.

Нейросеть Ростеха ShokinGPT. Источник: Ростех

Одним из крупнейших центров таких компетенций остается Госкорпорация Ростех.

Предприятия корпорации работают практически по всей технологической цепочке — от создания отечественной электронной компонентной базы, сенсорики, радиоэлектронных модулей и специализированного программного обеспечения до разработки и выпуска готовых робототехнических комплексов.

«В Госкорпорации Ростех направление роботизации развивается системно. Если ранее роботизация носила точечный характер и затрагивала отдельные операции (прежде всего сварку), то сегодня предприятия переходят к внедрению комплексных робототехнических решений, интегрированных в единую цифровую среду. Проводится аудит цифровизации предприятий, позволяющий оценить уровень автоматизации и определить участки, где роботизация даст наибольший экономический эффект. Таким образом, речь идет не только о росте количества роботов, но и о переходе к более зрелой модели — масштабной роботизации и глубокой цифровой трансформации производств», — рассказали в Ростехе.

В частности, холдинг «Росэл» развивает решения, которые становятся базовыми элементами современной роботизации промышленности: вычислительные платформы, системы управления, средства связи, программное обеспечение, изделия микроэлектроники и промышленной электроники. Эти технологии используются как в беспилотных авиационных системах, так и в автоматизированных производственных комплексах, интеллектуальной логистике, медицинской технике и промышленной автоматизации.

«Росэл» отдельное внимание уделяет развитию ИИ, программных продуктов и доверенного «железа». Запущен ShokinGPT — промышленная ИИ-платформа для работы с документами и данными. Использование системы позволяет сократить время поиска информации до 80% и экономить в среднем от 3 до 5 рабочих часов в день на одного специалиста. Платформа IIoT.Istok позволяет создавать цифровые двойники предприятий. ПАК САПР автоматизирует весь цикл создания сложных технических изделий: от схемы до комплекта конструкторской документации. В контуре холдинга производится серверное оборудование, предназначенное для дата-центров.

Параллельно предприятия Ростеха создают широкий спектр специализированных робототехнических решений — от промышленных сварочных и сборочных комплексов до беспилотных авиационных систем, роботизированной сельскохозяйственной техники, автономных логистических платформ, медицинских роботизированных изделий и комплексов для работы в опасных условиях. Во многих проектах именно отечественные программные платформы, средства управления и электронная компонентная база становятся ключевыми элементами технологической независимости.

От догоняющего развития — к собственным компетенциям

Мировой рынок робототехники вступает в этап, когда ключевое значение приобретают не отдельные технологические достижения, а способность интегрировать искусственный интеллект, электронику, программные платформы и промышленное производство в единую систему.

Для России наиболее перспективной стратегией становится концентрация ресурсов на направлениях, где уже существуют научные школы, промышленная база и растущий внутренний спрос. Речь идет о развитии электронной компонентной базы, автономных интеллектуальных систем, промышленной автоматизации, медицинской и образовательной робототехники, а также специализированных решений для высокотехнологичных отраслей.

Процессор «Эльбрус-2С3». Источник: Ростех

«Сектор робототехники в среднесрочном плане будет определяться не отдельными технологическими прорывами, а скоростью конвергенции ИИ, сенсорики, новых материалов и бизнес-моделей. Учитывая позитивную динамику и перспективы развития рынка, а также сильные стороны отечественной науки и производства, имеет смысл делать ставку на нишевое лидерство в промышленной, социальной, образовательной и медицинской робототехнике и в ряде специальных применений (ОПК, биопечать, инспекция). Такой подход также позволит усилить тренд на импортозамещение», — прокомментировала директор департамента стратегического развития холдинга «Росэл» Ксения Большакова.

При последовательном развитии этих компетенций робототехника может стать одним из драйверов технологического суверенитета страны. В этом случае речь идет уже не только о замещении импортных решений, но и о создании собственных технологий, способных занять место как на внутреннем рынке, так и в странах, заинтересованных в независимых технологических платформах.