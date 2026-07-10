ВС Литвы получили дополнительные ракеты "Спайк LR2"

ЦАМТО, 9 июля. МНО Литвы 7 июля сообщило о поставке Вооруженным силам страны дополнительных противотанковых ракет "Спайк LR2" в рамках подписанного с немецкой компанией Euro Spike GmbH контракта.

Общая стоимость переданной партии превышает 3 млн. евро. По заявлению министра национальной обороны Робертаса Каунаса, поставки "Спайк LR2" будут продолжены, поскольку литовские Вооруженные силы должны быть боеготовы и максимально обеспечены современными боеприпасами.

Как сообщал ЦАМТО, "Спайк LR2" – это оснащенная тандемной противотанковой кумулятивной или многоцелевой боевой частью ракета, позволяющая поражать танки, бронетехнику, здания, инженерные сооружения и другие важные цели. Дальность стрельбы ПТУР – до 5,5 км. Вооруженные силы Литвы оборудовали пусковыми установками ракет боевые бронированные машины "Вилкас" ("Боксер").

Адаптированная под требования ВС Литвы бронемашина "Боксер" вооружена ДУМВ "Самсон" Mk.2 израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с 30-мм автоматической пушкой MK-44S, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой с двумя ПТУР "Спайк-LR"/ "Спайк-LR2".