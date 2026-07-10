ФРГ заключила соглашение с США о закупке и размещении КР Tomahawk

ЦАМТО, 9 июля. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 9 июля в Бундестаге объявил о достижении принципиальной договоренности с администрацией США о закупке и последующем размещении на территории Германии американских КР Tomahawk.

По его словам, соглашение было оформлено в рамках саммита НАТО, проходившего 7-8 июля в Анкаре.

Согласно имеющимся данным, предметом договоренности является закупка КР Tomahawk модификации Block Vb производства компании Raytheon Technologies и наземных мобильных пусковых установок (ПУ) Mid-Range Capability (MRC) Typhon разработки компании Lockheed Martin. По данным немецких правительственных источников, предварительный запрос ФРГ, поданный в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS), включал 400 КР и три единицы ПУ MRC Typhon. Ориентировочная стоимость запроса превышает 1,37 млрд. евро.

КР Tomahawk Block Vb обеспечивает поражение как стационарных наземных, так и подвижных морских целей. Заявленная дальность КР данной модификации составляет до 2500 км. Пусковая установка MRC Typhon является наземной мобильной системой, обеспечивающей применение КР Tomahawk и зенитных управляемых ракет (ЗУР) SM-6.

Первоначально решение о размещении американских ударных средств большой дальности на территории ФРГ было принято в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне. Документ предусматривал поэтапное развертывание с 2026 года КР Tomahawk, ЗУР/многоцелевых ракет SM-6, а также перспективных гиперзвуковых средств поражения Dark Eagle (LRHW) в составе американского батальона Сил многодоменных операций (Multi-Domain Task Force, MDTF).

В начале мая 2026 года Министерство обороны США уведомило немецкую сторону об отказе от переброски батальона MDTF. Министр обороны США Пит Хегсет подписал соответствующий меморандум 14 мая 2026 года. Одновременно Пентагон объявил о выводе около 5000 военнослужащих с территории Германии в течение 6-12 месяцев. Канцлер ФРГ Ф. Мерц 3 мая 2026 года публично подтвердил приостановку программы размещения Tomahawk.

После официальной отмены плановой переброски батальона MDTF правительство ФРГ возобновило диалог с администрацией США по линии программы FMS и активизировало проработку альтернативных векторов восполнения ударного потенциала. В частности, по данным Financial Times, Министерство обороны ФРГ вело параллельные переговоры с MBDA Deutschland об организации кооперации с Raytheon Technologies в целях разработки наземной версии Tomahawk, а также прорабатывало ускоренную разработку КР Taurus NEO (совместное предприятие MBDA Deutschland и SAAB, расчетный срок поставки – не ранее 2029 года) и возможное приобретение украинской КР FP-5 Flamingo (разработчик – компания Fire Point).

Договоренность о закупке КР Tomahawk позиционируется военно-политическим руководством ФРГ как временная мера для ликвидации "разрыва в ударных средствах" в европейском сегменте НАТО – на период до принятия на вооружение перспективной европейской КР большой дальности в рамках многонациональной инициативы ELSA (European Long-Range Strike Approach). Программа ELSA инициирована в июле 2024 года Францией, Германией, Италией и Польшей (впоследствии к ней присоединились Великобритания и Швеция). По экспертным оценкам, первые образцы в ее рамках появятся не ранее 2030-2035 годов.