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Деловая газета "Взгляд"

TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot

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TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot.
Источник изображения: @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

TWZ: Украина не сможет быстро наладить производство ракет Patriot

Обещанная Вашингтоном лицензия на выпуск зенитных перехватчиков не принесет Киеву быстрой пользы, так как создание одной ракеты занимает больше двух лет, отмечают СМИ.

Трамп на саммите НАТО в Анкаре предложил Владимиру Зеленскому лицензию на производство ракет Patriot, передает The War Zone. "Это довольно круто. Таким образом, вы не можете жаловаться, что мы не даем их достаточно. Я сказал: "Делайте их сами", – заявил американский лидер.

Однако издание отмечает, что реализация этого плана займет много месяцев. Производство сталкивается с серьезными ограничениями: для ракеты требуется 24 месяца, а для твердотопливного двигателя – 30 месяцев.

Основная проблема заключается в нехватке ключевых компонентов, таких как активные радиолокационные головки самонаведения, производимые компанией Boeing.

Кроме того, Украина должна обеспечить безопасность производственных мощностей, которые могут стать целью российских ударов. По данным украинской разведки, Россия планирует поставить до 700 баллистических ракет "Искандер" в 2026 году.

Эксперты подчеркивают, что объемы производства ракет в России значительно превышают текущие возможности выпуска высокотехнологичных перехватчиков Patriot.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

Bloomberg предупредило о необходимости долгих лет для организации выпуска таких перехватчиков.

Издание Responsible Statecraft назвало подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

Мария Иванова

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