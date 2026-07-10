Эстония и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий

ЦАМТО, 9 июля. В рамках саммита НАТО в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал 7 июля подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области беспилотных технологий в рамках инициативы "Drone Deal".

Согласно официальному сообщению Офиса президента Украины, настоящий документ является седьмым соглашением в формате "Drone Deal", заключенным Украиной с партнерскими государствами. Соглашение предусматривает развитие военно-промышленного комплекса, технологическое взаимодействие, обмен оперативным опытом и разведывательными данными. Полный текст документа сторонами не опубликован.

Соглашение охватывает следующие направления совместной деятельности: производство БЛА и дронов-перехватчиков; разработка и производство систем ПВО; создание сенсорных систем и систем раннего предупреждения; совместные программы по управлению полем боя; производство боеприпасов; развитие морских беспилотных систем. Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество в области кибербезопасности и информационных технологий.

Соглашение предполагает создание совместных производственных мощностей на территории обоих государств. Украинская сторона обеспечит выдачу экспортных лицензий на отобранные технологии, что позволит эстонским предприятиям запустить производство БЛА на основе украинской интеллектуальной собственности на территории Эстонии. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уточнил, что документ также определяет ориентировочный объем ежегодных закупок Эстонией украинских БЛА и систем вооружения, в том числе средств дальнего поражения. Конкретные финансовые обязательства Эстонии соглашением не предусмотрены.

Подписанию двустороннего соглашения в формате "Drone Deal" предшествовал ряд промежуточных договоренностей. В апреле 2026 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подписали в Киеве письмо о намерениях в рамках инициативы "Build with Ukraine", предусматривавшее совместное производство ударных БЛА и систем РЭБ. 9 июня 2026 года в Таллине, на полях саммита "Северная Балтийская восьмерка", стороны подписали совместную декларацию об углублении сотрудничества в области безопасности и обороны, констатировав продолжение переговоров по тексту соглашения "Drone Deal".

Инициатива "Drone Deal" представляет собой долгосрочный формат оборонного сотрудничества, в рамках которого Украина передает партнерским государствам боевой опыт применения БЛА, экспортирует апробированные в боевых условиях технологии и организует совместные производственные проекты. Каждое соглашение рассчитано на срок до 10 лет и может включать направления кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры и спутниковых технологий.

По состоянию на 2 июля 2026 года к инициативе присоединились шесть государств. В тот же день, 7 июля, соглашения аналогичного формата были подписаны также с Нидерландами и Данией, что довело общее число участников "Drone Deal" до девяти.