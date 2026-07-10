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ГК «Ростех» представила беспилотники с ИИ для мониторинга и доставки грузов

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БПЛА «Сатурн-30»
БПЛА «Сатурн-30».
Источник изображения: ТАСС

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящее в ГК «Ростех», представило новейшие образцы беспилотников гражданского и специального назначения. Презентация многоцелевых БПЛА «Сатурн» прошла на Международной выставке «Дрон Экспо-2026» в Казани.

На разработку новейших БПЛА ушло всего полгода. За это время инженеры Раменского приборостроительного конструкторского бюро (РПКБ, входит в КРЭТ) прошли путь от идеи, создания концепта и начала летных испытаний. При изготовлении БПЛА использовались исключительно отечественные компоненты, программное обеспечение разработано российскими ИТ-специалистами.

На выставке были представлены две модели БПЛА «Сатурн». Беспилотники оснащены электрическими двигателями и системами автономной бортовой навигации на базе искусственного интеллекта и «машинного зрения». Они предназначены для решения широкого спектра задач — от мониторинга территорий и доставки грузов до проведения поисково-спасательных работ. На базе перспективных БПЛА в дальнейшем планируется создание различных модификаций беспилотных платформ.

Малогабаритный «Сатурн-10» весит 10 килограммов и может находиться в воздухе до получаса. Благодаря уникальной оптико-электронной системе дрон может использоваться для мониторинга территорий и проведения поисковых работ. Аппаратное обеспечение БПЛА позволяет обнаруживать, распознавать и сопровождать объекты, передавая оператору информацию в режиме реального времени.

Более тяжелый «Сатурн-30» весит в три раза больше. Помимо всех функций, которыми обладает «младший собрат», беспилотник может осуществлять доставку грузов массой до 7 кг. в труднодоступные места. Дрон способен подниматься на высоту до трех километров и развивает скорость до 180 км/час.

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