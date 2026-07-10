В России разработали дрон-амфибию "Скат" для подводной логистики

ЦАМТО, 9 июля. Российские специалисты создали многофункциональный дрон "Скат" для подводного, надводного и сухопутного применения. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор КБ "Спектр" Андрей Братеньков.

"Платформа "Скат" обладает дистанционным управлением и предназначена для подводного, надводного и сухопутного применения", – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что ВСУ бьют по инфраструктуре, нарушая логистику. "Скат" создан для решения этой проблемы, чтобы наладить логистику под водой. Уничтожить надводную логистику достаточно легко, тогда как поразить с воздуха объект, который идет под водой, достаточно проблематично. В настоящее время создан демонстратор технологии, который будет показан всем заинтересованным лицам, представляющим Военно-морской флот РФ, Минобороны РФ, ФСБ и Росгвардию", – цитирует ТАСС А.Братенькова.

Специалист отметил, что также аппарат планируется применять для мониторинга состояния кораблей и опор мостов.

По словам исполнительного директора КБ "Спектр", в будущем дрон-амфибия сможет транспортировать до 10 т полезной нагрузки. "На данный момент "Скат" может перемещать до 50 кг. В дальнейшем будет произведено масштабирование полезной нагрузки до 10 т. Мы собираемся трансформировать проект в полноценную транспортную платформу. Все зависит лишь от финансирования. Аппарат получился высокоманевренным относительно других платформ. "Скат" достаточно дешев в серийном производстве и не требует специальной подготовки: его легко освоит оператор, который умеет работать с БАС мультироторного типа", – сказал он в интервью ТАСС.