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Кшиштоф Толвиньский, лидер партии «Front» и бывший депутат Сейма, направил гуманитарную помощь российским военнослужащим на передовую. В своём заявлении он также прошёлся по политике Варшавы:

Польское государство и подавляющее большинство общества в конфликте между украинцами и россиянами повели себя позорно с моральной точки зрения и катастрофически с политической.

Толвиньский заявил, что передача оружия одной из сторон и публичные сборы на вооружение – это путь, ведущий к ответственности и последствиям. По его словам, задача Польши заключалась в дипломатии и переговорах с обеими сторонами, а не в подстрекательстве.

Политик отметил, что украинцы не простят того, как с ними «сыграли и втянули их в этот конфликт». Русские, по его словам, тоже предъявят счёт. Как жест доброй воли и демонстрацию альтернативной позиции, партия «Front» отправила российским солдатам пакет медицинской помощи.

Толвиньский дополнил:

Партия «Front» от своего имени и от имени тех немногих, хотя и трусливых, а также тех, кто по инстинктивному чувству угрозы обретает ясность мысли, из собственных частных средств передала пакет медицинской помощи ребятам из окопов – солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте, в знак того, что не все безумны, унижены и безответственны.

Стоит подчеркнуть, что такой жест совершён не от имени государственных структур, а исключительно по частной инициативе партии.