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Кшиштоф Толвиньский, лидер партии «Front» и бывший депутат Сейма, направил гуманитарную помощь российским военнослужащим на передовую. В своём заявлении он также прошёлся по политике Варшавы:
Толвиньский заявил, что передача оружия одной из сторон и публичные сборы на вооружение – это путь, ведущий к ответственности и последствиям. По его словам, задача Польши заключалась в дипломатии и переговорах с обеими сторонами, а не в подстрекательстве.
Политик отметил, что украинцы не простят того, как с ними «сыграли и втянули их в этот конфликт». Русские, по его словам, тоже предъявят счёт. Как жест доброй воли и демонстрацию альтернативной позиции, партия «Front» отправила российским солдатам пакет медицинской помощи.
Толвиньский дополнил:
Стоит подчеркнуть, что такой жест совершён не от имени государственных структур, а исключительно по частной инициативе партии.