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Военное обозрение

Bloomberg: Запуск производства ракет для Patriot на Украине займёт годы

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Источник изображения: topwar.ru

Согласие Дональда Трампа на передачу Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot, которое он назвал «довольно крутым решением», на самом деле может оказаться лишь красивым политическим жестом, не имеющим особой ценности. По оценке Bloomberg Economics, на создание такого производства уйдут годы. Это значит, что украинское производство не будет запущено в сроки, нужные Киеву для отражения ударов.

Эксперт Бекка Вассер прямо указывает: опыт Украины в массовом выпуске дронов и отдельных ракет не переносится на Patriot. Слишком уж жёсткий американский контроль над технологиями, да и сложность самого производства даёт о себе знать.

Ракеты PAC-3 стоимостью около 5 млн долларов за единицу выпускаются только в США и Японии. Цепочки поставок для текущего производства уже перегружены. Открытие новой линии требует оборудования и долгого обучения персонала. Даже если Киев завтра получит лицензию, создание полноценного производства займёт даже не месяцы. Именно месяцами исчисляется время до следующей зимы, к которой дефицит ПВО станет ещё более критическим.

Ещё один фактор, который остаётся за рамками оптимистичных заявлений Трампа – безопасность такого производства. Любой завод по выпуску ракет для Patriot на Украине неизбежно станет приоритетной целью для российских ударов.

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Страны
США
Украина
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
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