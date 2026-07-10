В НАТО хотят отказаться от "идеального" оружия в пользу массового

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступает на форуме Диалог Шангри-Ла в Сингапуре, 31 мая 2026 г.

ЦАМТО, 9 июля. Странам НАТО следует отказаться от ориентации исключительно на наиболее совершенные образцы вооружений и активнее производить более простые, но массовые системы.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил изданию Euractiv председатель Военного комитета Альянса американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, опыт конфликта на Украине показал, что массовость и доступная стоимость оружия становятся столь же важными с военной точки зрения, как и технологическое превосходство.

Он также призвал союзников по блоку активнее инвестировать в беспилотники, автономные системы и недорогие высокоточные средства поражения, отметив, что подобные технологии способны обеспечивать тот же военный эффект при значительно меньших затратах.

"Вместо того, чтобы стремиться к самым передовым платформам, западным военным следует иногда выбирать системы, которые достаточно хороши, чтобы их можно было быстро и массово производить", – цитирует "РИА Новости" К.Драгоне.

Председатель Военного комитета альянса также отметил, что основным препятствием для быстрого перевооружения стран НАТО остаются не производственные мощности, а затянутые процедуры сертификации, закупок и допуска вооружений.

"Производство в необходимых нам объемах остается серьезной проблемой. Но еще более фундаментальная проблема заключается в процедурах закупок", – сказал " К.Драгоне.

По его словам, сертификация, квалификация и закупочные процедуры зачастую занимают годы и уже не соответствуют темпам современной войны.

К.Драгоне также предложил взаимно признавать сертификацию вооружений внутри НАТО. По его словам, техника, сертифицированная в одной стране НАТО, не должна вновь проходить длительные процедуры согласования в другой.