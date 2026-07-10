Трамп допустил возможность передачи Украине лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot

ЦАМТО, 9 июля. Президент США Дональд Трамп 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре заявил о намерении предоставить Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot.

Соответствующее заявление было сделано в ходе двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.

"Мы передадим вам лицензию на изготовление Patriot (ракет для ЗРК Patriot – прим. ред.). Таким образом, никто не сможет жаловаться, что мы даем недостаточно. Делайте сами", – цитирует главу американской администрации агентство Reuters. Трамп охарактеризовал систему как "очень сложную", добавив, что Киев "быстро освоит эту сложность".

Примечательно, что Трамп признал, что производитель – компания Lockheed Martin, выпускающая ракеты-перехватчики PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement), – о принятом решении уведомлен не был. "Мы еще не информировали компанию об этом, но все устроится", – заявил президент США.

Открытым остается вопрос о том, относится ли речь к лицензионному производству непосредственно на украинской территории, в странах Европы, или же одновременно на Украине и в Европе.

Систему Patriot производят два американских подрядчика: ракеты-перехватчики PAC-3 MSE выпускает Lockheed Martin, радарное оборудование, пусковые установки и командные пункты поставляет Raytheon – структурное подразделение корпорации RTX. Lockheed Martin в 2025 году произвела порядка 620 ед. PAC-3 MSE – на 20% больше, чем годом ранее. В январе 2026 года Минобороны США и Lockheed Martin заключили рамочное соглашение о наращивании ежегодного объема производства перехватчиков с примерно 600 до 2000 ед. в течение семи лет.

Украина добивается получения американской лицензии на производство ракет к ЗРК Patriot с декабря 2024 года; на всем протяжении этого периода Вашингтон отклонял соответствующие запросы Киева. В мае 2026 года президент Зеленский направил официальное письмо в адрес Трампа и Конгресса США с просьбой предоставить как дополнительные партии ракет, так и разрешение на их производство. По словам Зеленского, Украина располагает всей необходимой технической базой для выпуска ракет к ЗРК Patriot; единственным формальным условием начала производства является получение американской лицензии.

Прецедент лицензионного производства в союзных государствах уже существует: ФРГ получила соответствующее разрешение от Raytheon и осуществляет выпуск ракет PAC-2 GEM-T к ЗРК Patriot на предприятии концерна MBDA Deutschland в Шробенхаузене. Ранее Украина заключила с Германией контракт на поставку 600 перехватчиков Patriot; Зеленский охарактеризовал его как "выгодный контракт".

Параллельно с вопросом о лицензии для Украины, на полях саммита НАТО в Анкаре 7 июля был подписан ряд смежных соглашений оборонно-промышленного характера. США провели переговоры с Германией и рядом других государств-членов альянса об организации совместного производства управляемых ракет "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) производства Raytheon на европейских предприятиях; одновременно рассматривается создание центра технического обслуживания перехватчиков PAC-3 в Европе. К соглашению о намерениях по AMRAAM присоединились Бельгия, Германия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Финляндия; декларацию о намерениях по европейскому сервисному центру PAC-3 подписали Германия, Нидерланды, Польша, Швеция и США.

Эксперты в области экспортного контроля обращают внимание на то, что де-факто реализация заявленного решения потребует прохождения установленных регуляторных процедур. Формальная выдача лицензии на производство в рамках американского законодательства предполагает проведение экспертизы Государственным департаментом США, уведомление Конгресса в установленные сроки и заключение соответствующих контрактных соглашений с компаниями-производителями. Немецкий прецедент по PAC-2 потребовал нескольких лет переговоров и организационной подготовки.