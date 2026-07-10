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ЦАМТО

Малый ракетный корабль "Удомля" готовится к швартовным испытаниям

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Малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля" у достроечной набережной Амурского судостроительного завода
Малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля" у достроечной набережной Амурского судостроительного завода.
Источник изображения: АСЗ/ОСК

ЦАМТО, 9 июля. Малый ракетный корабль (МРК) "Удомля" готовится к швартовным испытаниям на производственной площадке предприятия ОСК Амурский судостроительный завод.

В рамках этой подготовки на полностью смонтированном камбузном оборудовании 7 июля были проведены пуско-наладочные работы. Испытаны системы пресной бытовой и хозяйственно-бытовой воды.

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Удомля" является вторым в серии. Контракт на строительство серии из четырех кораблей был подписан в ходе международного форума "Армия-2018". Разработчик проекта – Центральное морское конструкторское бюро ОСК "Алмаз".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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АСЗ
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22800 МРК
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