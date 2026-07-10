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ЦАМТО

ОАК передала Минобороны России многофункциональные истребители Су-30СМ2 и истребители-бомбардировщики Су-34

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Су-30СМ2.
Су-30СМ2.
Источник изображения: ОАК

ЦАМТО, 9 июля. ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех в рамках гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Машины прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний и отправились к местам несения службы.

Су-30СМ2 обладает высокими летно-техническими характеристиками и выдающейся маневренностью. Глубокая модернизация значительно расширила возможности самолета. Мощная РЛС позволяет истребителю "видеть" значительно дальше по сравнению с предыдущей версией и точно поражать широкий спектр наземных, воздушных и морских целей, не заходя в зону действия ПВО противника. В свою очередь, многофункциональный бомбардировщик Су-34 давно подтвердил статус лучшего в своем классе и уверенно сохраняет эту позицию.

"Производственные площадки ОАК ритмично и по графику выпускают и передают технику в рамках ГОЗ. Одновременно с поставками техники мы ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО", – заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Су-34
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