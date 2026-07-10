Франция возглавила сухопутный компонент сил быстрого реагирования НАТО (Le Figaro, Франция)

Figaro: Франция возглавила командование сухопутным компонентом новых сил НАТО

Париж официально принял командование сухопутным компонентом новых сил ARF, пишет Figaro. Штаб 3-й дивизии из Марселя прошел жесткую сертификацию: в случае острого кризиса именно французские батальоны станут ядром, которое перебросят в зону боевых действий всего за 10 дней.

Николя Баротт (Nicolas Barotte)

В случае военного кризиса в ближайший год французские солдаты окажутся в числе первых, кого направят в зону конфликта под руководством Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

С 1 июля для вооруженных сил Франции введен режим повышенной боевой готовности по планам НАТО. Если в течение ближайшего года вспыхнет военный кризис, французские военнослужащие одними из первых отправятся в зону боевых действий по приказу Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО. Французское военное руководство приняло командование сухопутным компонентом новых сил реагирования альянса — Allied Reaction Force (ARF). Согласно обновленной оборонной модели НАТО, эти силы предназначены для оперативного развертывания в кризисных регионах или для сдерживания первого удара при прямом столкновении. Общее руководство силами распределено на уровне дивизии. Французские батальоны размером с бригаду выступают здесь главным ядром, а британские и испанские союзники усиливают эту группировку. Военные готовы перебросить этих солдат всего за десять дней — хоть на восточный фланг, хоть в любую другую точку мира, ведь альянс сегодня следит за ситуацией по всем направлениям.

"Силы ARF — это эффективный инструмент в распоряжении Верховного главнокомандующего", — объясняет генерал Филипп де Монтенон, возглавляющий европейское сухопутное командование французской армии. Под его руководством французские войска прошли необходимую квалификационную проверку. Генерал также отметил, что при необходимости подразделения готовы выдвинуться в еще более сжатые сроки, чем предусмотрено официальным оперативным планом.

"Сценарий масштабных боевых действий"

После успешных испытаний на учениях Steadfast Dagger в начале года штаб 3-й дивизии из Марселя прошел сертификацию НАТО для выполнения этой миссии. Его также снабдили тыловыми ресурсами и средствами защиты от радиационных, химических или биологических угроз. Благодаря этому подразделения готовы действовать на любых направлениях и стойко отражать самые опасные удары. Теперь штаб начнет координировать маневры пехоты, бронетехники и сил поддержки.

"Для проверки готовности нам предложили разыграть сценарий масштабных боевых действий", — отмечает генерал де Монтенон. Он добавил, что французские подразделения справились на отлично. На фоне растущей международной угрозы руководство альянса больше не может полагаться на слабо подготовленные войска. Если до событий на Украине союзники сменяли друг друга на постах чисто формально, то прошлым летом силы ARF впервые вывели на полигоны для реальной проверки.

Сейчас это дивизионное подразделение подчиняется итальянскому армейскому корпусу. Структура альянса устроена сложно, и управлять войсками в коалиции тяжело. По словам генерала де Монтенона, французы начали с того, что детально изучили процедуры НАТО. Без регулярной практики эти схемы кажутся слишком громоздкими. В конфликте с противником уровня России именно скорость работы штаба станет решающим фактором.

При угрозе эскалации эти отряды выдвинутся первыми, чтобы продемонстрировать силу и показать сопернику готовность к ответу. Впрочем, источник в военных кругах уточнил, что схему их действий в большой войне еще предстоит доработать. Сейчас Европа разделена на оборонительные секторы со своими корпусами, куда при необходимости и встроят новые силы.

Франция заступила на пост как раз тогда, когда НАТО меняет подход к комплектованию войск из-за нежелания США помогать прежними объемами. Под "моделью сил" союзники понимают подразделения, готовые немедленно защитить Европу по приказу главнокомандующего. График разбит на три ступени: готовность за 10 дней, за 30 дней и за 180 дней. Всего планируют набрать до 300 тысяч человек. Но поскольку Белый дом больше не обеспечит основные резервы, европейцам придется самим наращивать боевую мощь.

Компенсировать отдельные недостатки можно довольно легко: американскую авиацию заменят европейские самолеты, пусть и менее эффективные. Намного труднее обстоят дела в других сферах. Помимо систем ПВО и дальнобойных комплексов, союзникам критически не хватает командных пунктов. "Восполнить абсолютно все не удастся, но европейские страны уже взяли на себя обязательства по многим направлениям", — уверяют в НАТО.

Политическая суета не мешает французским военным четко выполнять свои задачи. Они предпочитают не гадать, где именно американцы разместят свои силы. "Сейчас я доверяю только приказам", — заверяет высокопоставленный офицер. Однако европейское руководство уже ищет способы обороняться автономно на случай, если США урежут финансирование.